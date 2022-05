Dlouhý: Drahé energie přežijeme, ale jen s utaženým opaskem a odřenýma ušima

V dohlednu přibude podle Hospodářské komory firem, které už závratné ceny energií neunesou: „V průběhu následujících týdnů a měsíců uvidíme, jestli se spousta firem dostane na hranu bankrotové situace. Bývám spíš optimistický, ale tady to napětí cítím,“ řekl šéf Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý pro SZ Byznys.

Zástupci firem mají podle něj jednat s vládou, zda jim dokáže pomoci. „Tady je třeba se obrátit na vládu, do jaké míry lze přijmout okamžitá opatření. Jsou v zásadě dvě cesty, buď zastropovat vysoké ceny energií, nebo je firmám nějak kompenzovat,“ myslí si Dlouhý.

„Vláda říká, že zastropování energií nepůjde, že to nelze. Pak si ovšem řekněme, že v horizontu měsíců je jedinou možností kompenzace, i když to slovo nemám rád. Ale dotčené firmy po tom volají,“ říká Dlouhý.

Sám šéf průmyslníků Dlouhý ale neočekává, že by od státu přišla přímá pomoc jako během pandemie: „Já bych od státu zatím příliš nečekal. Hledá spíš pomoc rodinám s dětmi, důchodcům.“

Za největší chybu považuje Vladimír Dlouhý to, že si stát neponechal ve vlastních rukou zásobníky plynu: „Já jsem byl velký privatizátor, ale zásobníky bych z českých rukou nikdy nepustil. Je to poučení, že některé věci musíme uchopit do státních rukou,“ říká bývalý ministr průmyslu.