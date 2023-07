Česká se města se učí, jak přežít ve vedrech. A někdy to drhne

Jsou ale i města, kde se s prosazením podobných a dlouhodobých řešení potýkají. „Naší snahou bylo pořídit městské standardy, které by byly závazné pro projektování na našem území. Zatím se nám ale nepodařilo přesvědčit vedení města o potřebnosti takových dokumentů,“ připouští Radim Jelínek z kanceláře pardubického primátora.

„Musíme přemýšlet, co a kam budeme sázet. Běžně už sázíme platany, které rostou často třeba ve Španělsku, případně dub uherský, který je typický pro Maďarsko a je mnohem odolnější,“ popisuje nově přibývající vegetaci v Písku Kofroň.

Rozšiřovat zeleň s ohledem na budoucnost se snaží i v Liberci. „Sázíme hlavně platany, protože předpokládáme, že za dvacet nebo třicet let tady bude podnebí jako v Itálii,“ vysvětluje vedoucí kanceláře architektury města Liberec Zuzana Koňasová.

Stejně to vidí i v Litomyšli. „Když se dříve nasadil javor, dorostl do určité velikosti, ale kdyby se dneska zasadil v tom samém místě, už se mu tak dařit nebude. Můžeme vidět, že se častěji objevují platany, za které by nás odborníci před nějakou dobou kritizovali,“ říká Vydrová.