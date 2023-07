Obec má unikátní školu, žáků plno. Trest přijde vzápětí

„Změna byla provedena na základě požadavku MŠMT. Hlavním důvodem je zrušení zvýhodnění škol, u nichž jsou formálně registrováni žáci navštěvující např. zahraniční školy nebo mající individuální výuku, kdy žák do školy pravidelně fyzicky nedochází,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva financí Anna Vasko, jak se novela dostala do konsolidačního balíčku.

Na výuku žáků vzdělávaných z domova nebo mimo Českou republiku dostávají školy finance přímo z rozpočtu MŠMT, i když výrazně snížené oproti prostředkům na výuku těch, kteří chodí běžně do školy. To jsou jiné peníze, než přijdou na účet obcí z rozpočtového určení daní (RUD).

Málokdy se stane, že budoucnost ani ne tisícové obce řeší hned dvě ministerstva. V případě Březové se problém dotýká dokonce tří rezortů. Jak to bude do budoucna s místním individuálním vzděláváním, zajímá také Ministerstvo zahraničních věcí. Se školou má totiž podepsané memorandum a studují tady děti zaměstnanců vysílaných na mise do zahraničí.

„Když to nepůjde, tak to nebudeme nabízet. A ať si s tím Ministerstvo školství dělá, co chce. Jenomže co si počnou rodiče, kteří mají takto individuálně vzdělávané děti?“ ptá se starosta Březové. Tady mimochodem zvládnou „odbavit“ 13 procent ze všech individuálně vzdělávaných žáků v Česku.