„Na dávky čekám od července,“ říká samoživitelka. Stát zdržení přiznal

Žena tvrdí, že přivýdělky občas potřebovala už před začátkem současného zdražování, momentálně je ale pro ni druhá práce nutností. „Státní pomoc úplně nefunguje, jak by měla. Myslím tím příspěvek na bydlení a tak. Od července nepřišly žádné peníze, všechno se zpozdilo, protože mají hodně žádostí,“ vysvětluje.

Podle svých slov si přivydělává úklidem, pečením dortů, žehlením prádla, případně doučováním. „Takhle to pytlíkuju a hledám další možnosti,“ říká. „Paní, které žehlím prádlo už asi rok, taky šetří, takže posílá méně prádla méně často.“

„Víme, že zejména v Praze u příspěvku na bydlení jsou v některých případech zpoždění. Mrzí nás to a snažíme se v součinnosti s úřady práce, jejichž je to zodpovědnost, co nejvíce zefektivnit práci s konkrétními žádostmi,“ sdělila pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva Eva Davidová. Dodala, že příspěvek na bydlení je administrativně velmi náročný a že velkou většinu příspěvků se daří vyplatit včas.