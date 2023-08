Jak ti nejmenší mění české věznice

Co by tedy šlo dělat jinak?

Velmi pružně zareagovala Vězeňská služba v době covidu, kdy byly zakázané návštěvy. Bylo jasné, že rodiny tím budou trpět. V reakci na to urychleně zprovoznili skypeová spojení, která se do té doby jen testovala.

Lidé po celé Evropě si také začali uvědomovat palčivost situace. A to také díky větší medializaci tématu. To je velmi důležité, protože politici přece jenom vycházejí vždycky z potřeb a požadavků lidí. Když se bude o problematice vězeňství mlčet, nikdo si těch dětí nebude všímat.

Ano, pořádáme je od roku 2017. Děti se týden pobaví, můžou relaxovat, je to často jediná dovolená, na kterou jedou. Někde si opravdu vydechnou, některé jdou poprvé v životě do lesa nebo na koupaliště.

Co se týká materiální podpory, tak můžeme těm nejchudším rodinám vypomáhat potravinovou pomocí, na začátku školního roku máme projekt Zpátky do školy, kdy nakupujeme školní vybavení a pomůcky, jejichž nákupy rodiny také hodně finančně zatěžují.

Ano. Rodina i odsouzený se těší na návrat domů, ale to není úplně jednoduchá záležitost. Všichni totiž několik let žijí v úplně jiném světě. Odsouzený se většinou vrací do roku, kdy odešel do vězení. Nevnímá čas, který uplynul, a tolik nových věcí se stalo.