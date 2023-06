Peníze na kulturu se přidělují pochybně, stěžuje si nejstarší rockový klub

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Rock Café na Národní třídě se chlubí titulem nejstaršího rockového klubu v Praze. Jeho současný spolumajitel Pavel Svoboda nyní tvrdě kritizuje způsob, jakým město podporuje klubovou scénu. Někteří totiž dostávají desítky milionů, zatímco jiní mají smůlu.

Na jednoleté a víceleté granty v oblasti kultury a umění dává město ročně kolem 400 milionů korun, a to jde pouze o peníze pro scény mimo vlastnictví města. Hodnocení jednotlivých žádostí o dotace připravují magistrátní úředníci. A následně schvalují politici.

„Komise pravděpodobně není nezávislá a minimálně u některých subjektů zavírá nad vším oči a nešetří superlativy, aby mohla přidělit zcela neadekvátní granty některým společnostem,“ tvrdí Pavel Svoboda, podnikatel a spolumajitel slavného klubu s více než třicetiletou historií.

Svoje výhrady sepsal do stížnosti, kterou adresoval radnímu pro kulturu Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09).

Rock Café letos žádalo o víceletou dotaci na příští čtyři roky. Ročně klub operuje s rozpočtem kolem 20 milionů korun, na hudební produkce žádal o dotaci přes 7 milionů korun ročně, komise mu ale nepřiznala žádnou víceletou dotaci.

„Zájmem městského centra skutečně je, aby dramaturgie klubu Rock Café byla inspirativní a společensky zodpovědná. Je nepopiratelné, že se provozovatelé klubu o takovou programovou náplň podle svých schopností nejspíš snaží. Takto ambiciózní projekt, pokud jde o dotační sumu pro roky 2024–2027, by však musel být průkaznější v oboru umělecké kvality a přínosu hlavnímu městu,“ píše se v hodnocení odborné komise, která jednotlivé žádosti posuzuje.

Rock Café zároveň žádalo o jednorázový grant na rok 2023 ve výši 800 tisíc korun. Komise mu přiřkla 250 tisíc korun. „V rozpočtu klubu jsou to spíš drobné,“ podotýká Svoboda.

Pospíšil: Zpřesníme, kam peníze jdou

Odbor radního pro kulturu na Svobodův dopis odpověděl, že hodnocení prováděli nestranní odborníci spolu s ekonomickými experty a že jeho výhrady nejsou na místě.

Samotný radní Jiří Pospíšil (TOP 09) pro Seznam Zprávy potvrdil, že si za prací úředníků stojí. V jedné větě ale dodává, že chystá změnu pravidel.

„Ta stížnost bude mít reálný dopad, neházíme ji do koše. Mimo jiné i na základě toho dopisu zpřesníme způsob využívání veřejných peněz,“ slibuje Pospíšil.

V principu jde podle Pospíšila o to, aby rozdané peníze byly skutečně vázané na kulturu. Většina klubů totiž do značné míry funguje způsobem, který popisuje majitel Rock Café Svoboda – jsou to bary, které si objednávají hudební projekci a profitují především z prodeje nápojů.

„Upřesníme, jakým způsobem podniky, kde je jak kulturní produkce, tak komerční prodej nápojů na baru, mohou využívat veřejné peníze. Aby ty peníze nebyly využívány k doplnění zisku, ale právě na tu kulturní produkci,“ říká Pospíšil.

Jednou dluhy vadí, podruhé nevadí

Úředníci majitelům Rock Café vyčítají, že jejich společnost má dluhy. „Projekt dlouhodobě nenese znaky umělecké ani organizační excelence. (…) Společnost je podle ekonomického experta dlouhodobě předlužená, což považujeme za alarmující,“ vyčítají nejmenovaní odborníci provozovatelům klubu.

Svoboda ale poukazuje na účetní závěrky společnosti a podotýká, že klub v minulých letech investoval velké částky do rekonstrukce a posledních několik let naopak dluh snižoval.

„Jsou to nesmysly,“ říká spolumajitel Rock Café o hodnocení žádostí ze strany magistrátních úředníků. Přidělování dotací podle něj není objektivní, což se snaží dokázat na několika srovnatelných scénách.

Například nejmenovaný taneční klub ve Vršovicích nebo multifunkční scéna na Smíchově podle Svobody fungují podobným způsobem jako Rock Café – mají podobné rozpočty a vykazují srovnatelný počet prodaných vstupenek. Dostávají ale mnohem vyšší podporu.

„Nejsou to scény, které by musely živit nějaký soubor. Jsou to provideři, stejně jako my. Prostě si objednají kapelu, dají jí podíl ze vstupného a kapela potom zase odjede,“ vysvětluje. Klub má zisky z prodeje vstupného a především z útraty na baru. Neživí ale žádný umělecký soubor.

Zmíněné dva kluby dostaly o poznání větší porci erárních peněz. Techno klub dostal na rok 2023 jednorázovou částku 800 tisíc korun. O stejný objem mimochodem žádalo Rock Café, dostalo ale méně než třetinu.

„Dle nás ani nejde o klub, ale o bývalou fabriku, která navíc není na klub či komunitní centrum zkolaudována,“ poukazuje Svoboda. Podle katastru se skutečně jedná o objekt pro výrobu a skladování.

V hodnocení projektu se taneční klub dočkal velké pochvaly úředníků: „Klub nabízí jedinečný program zaměřený na současnou elektronickou hudbu napříč jejími subžánry, který má šanci přilákat nejen diváky z řad Pražanů, ale i turisty (včetně zahraničních), ale i podporu různých menšin. Projekt propojuje kluby, festivaly, hudební akce i umělce,“ píše se v hodnocení žádosti.

Na internetu ale návštěvníci hodnotí klub spíš rozpačitě. Často si stěžují na extrémně drahé vstupné nebo na to, že ochranka náhodně vybrané zájemce nevpouští dovnitř, aby podnik získal pověst exkluzivních a těžko dostupných berlínských techno klubů. Podle Svobody slouží spíš zahraničním turistům.

„Internetové stránky a pozvánky na party jsou pouze v angličtině. Což nepotěší běžného Pražana. Již v prvním roce 2017, kdy měla společnost tržby pouze 900 tisíc, se dostala do ztráty 1,7 milionu. Přitom je vlastněná dvěma, tehdy ani ne třicetiletými, mladíky, kteří jsou dle veřejného rejstříku bez dalších ekonomických aktivit. Po čtyřech letech je dokonce ve ztrátě více jak 11 milionů. Co na to říká ekonomický expert, o tom komise mlčí, což je nejen s přihlédnutím k hodnocení naší společnosti velmi zvláštní,“ poukazuje Svoboda.

Zatímco u Rock Café hodnotitelům dluh vadí, v jiných případech ho vůbec nezmiňují. „Velké dotace navíc pokřivují fungování pražské hudební scény,“ stěžuje si Svoboda.

Smíchovský klub, který kombinuje koncerty s výstavami a dalším uměním, pobíral v minulých letech dotace 10 milionů ročně. Nově mu Praha schválila 12 milionů každý rok po příští čtyři léta.

„Je to jasně profilovaný umělecký hub formátu 21. století. Svou současnou dramaturgií se nebojí riskovat a reagovat na aktuální témata a otázky flexibilním způsobem, do popředí posouvá nepopulární nebo palčivá témata. Zároveň není neprostupným ghettem umělecké avantgardy, svými rozsáhlými projekty s mezinárodním přesahem láká nejen pražské publikum a umělce,“ chválí tuto scénu úředníci.

Podle Svobody je ale zarážející, že klub měl i s roční desetimilionovou dotací v minulých letech podobné zisky jako Rock Café prakticky bez dotací.

„Taky jsme začali žádat“

Že mohou dotace na kulturu vytvářet mezi kluby nerovné podmínky, připouští i známý podnikatel Ondřej Kobza, majitel Café V lese.

„Taky jsme začali žádat. Když vidíme, jak konkurenční kluby dostávají dotace, tak je to opravdu nekonkurenční v tom, že třeba těm samým kapelám mohou díky dotacím nabízet lepší podmínky než my, aby u nich zahrály,“ popisuje Kobza.

Podobně to vidí i Michal Filip, jednatel tradičních pražských klubů Lucerna Music Bar a Futurum.

„O granty hlavního města Prahy jsme žádali mnohokrát pro oba naše kluby Lucerna Music Bar a Futurum, bohužel neúspěšně. Současná pravidla rozdělování dotací vytváří mezi kulturními institucemi nerovné konkurenční prostředí. Uvítali bychom, kdyby se systém změnil tak, aby kluby v metropoli začínaly na stejné startovní čáře,“ říká Filip.

Redakce oslovila i některé další pražské kluby, ale bez odpovědi. Podle Svobody je málokdo ochotný upozorňovat na chyby v systému, na kterém je do určité míry závislý. Ani Kobza nemá na skladě žádné jednoduché řešení.

„To je asi princip dotací, vždycky to bude nějakým způsobem nespravedlivé. Je těžké posuzovat, kdo to dělá kvalitněji, všechny kluby mají něco zajímavého. Já doopravdy žádný recept nemám. Možná by to bylo lepší i zrušit, ale říkám to pokrytecky s tím, že sami jsme si o nějakých 100 tisíc požádali,“ říká majitel Café V lese.

Pospíšil uvedl, že nový způsob udílení dotací by rád připravil do začátku prázdnin. Projevit by se měl na dotacích pro rok 2025 a následující léta.