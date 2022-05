Plýtvání v Cermatu: Za tu samou práci brali zaměstnanci statisíce navíc

Ještě pět hodin se pak každý týden tomu samému věnoval i na dohodu o pracovní činnosti. To ale stále není všechno. Mimo tyto tři smlouvy s ním Cermat uzavřel dalších 12 separátních dohod o provedení práce, aby dělal opět to samé, co má v popisu práce i jako svou hlavní náplň. Ke svému platu si tak přišel ještě na 266 tisíc korun ročně.