Policie odložila případ Turkových komentářů o smrti ekologických aktivistů

Policie odložila případ poslance Filipa Turka, který se týkal výroků na sociální síti X, kde měl zlehčovat vraždu dvou ekologických aktivistů v Panamě.
„Svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného. Aktivistický dobytek to nechápe, tak dostal lekci. Líto mi jich není, o tohle jim přeci šlo. Pán mohl pospíchat za nemocnou manželkou, vnukem, co já vím. Nikdo nemá právo brát mu jeho čas, v ten moment pro něj měl zjevně velkou cenu,“ uvedl na síti uživatel se jménem účtu Filip Turek.
„Je mi pána moc líto, snad dostane mírný trest,“ pokračoval. K příspěvku nakonec doplnil, že muž „zastřelil škodnou v podobě teroristů blokujících dopravu“.
Podle informací iROZHLAS.cz byl Filip Turek kvůli těmto komentářům podezřelý ze schvalování trestného činu a kriminalisté proti němu vedli trestní řízení. Turek však uvedl, že si nevzpomíná, že by takové komentáře psal.
Ke své obhajobě mimo jiné použil argument, že v hospodě jeho telefon koluje mezi lidmi a je tedy možné, že někdo napsal příspěvky za něj. Zároveň ale buňka vzdálená 400 metrů od Turkova bydliště na Břevnově zaznamenala, že jeho telefon začal využívat internetová data devět minut před zveřejněním prvního komentáře.
„Filip Turek k tomuto příspěvku následně sdělil, že tento příspěvek nepovažuje za schvalování trestného činu a samotné jednání pána, co zastřelil aktivisty, neschvaluje. Filip Turek následně uvedl, že používá více telefonů a laptopů, kdy se ze všech i přihlašuje do sociálních sítí,“ stojí v usnesení.
Kriminalisté prozatím případ odložili. Důvodem nebylo jen to, že se Turek nepřiznal, ale nedokázali doložit, ze které IP adresy příspěvky pocházely. Policie si kontroverzní komentáře nezálohovala.
Případ Turkových kontroverzních výroků, kvůli kterým na něj předloni v listopadu podali trestní oznámení dva lidé a jeden spolek, původně vyšetřovala vyškovská policie. Kvůli místní a věcné příslušnosti jej v červnu 2024 převzali kriminalisté v Praze.