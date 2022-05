Politici ve firmě, která vydává zpravodaj. Je třeba opravit zákon

Předseda lidovců Marian Jurečka by mohl mít – byť s opravdu velkou nadsázkou – z pohledu zákona o střetu zájmu podobný problém jako bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

Jak totiž uvedl ve svém majetkovém přiznání, působí jako předseda KDU-ČSL ve firmě Nový hlas, která pro lidovce vydává zhruba pětkrát do roka interní zpravodaj. Takže může být v podezření, že – byť formálně – porušuje ustanovení zákona o střetu zájmů.

Kvůli porušení zákona o střetu zájmů přitom úřady již opakovaně řešily případ bývalého premiéra Andreje Babiše. Úředníci z Černošic, pod něž spadá město, kde má trvalé bydliště, loni dospěli k závěru, že Babiš sice podle zákona vložil svoji společnost Agrofert do svěřenského fondu, ale navzdory tomu je premiér nadále ovládající osobou ve společnostech Londa, Stanice O a Mafra. Ty provozují vysílání Rádia Impuls, televizní stanice Óčko nebo vydávají několik novinových titulů. Loni mu za to udělili pokutu 250 tisíc korun. Babiš se ale proti tomu odvolal. A Středočeský kraj s jeho argumentací souhlasil a pokutu pro Babiše zrušil.

Zákon o střetu zájmů v nynější podobě uvádí, že poslanec, senátor nebo člen vlády nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Za porušení zákona hrozí pokuta až do výše 250 tisíc korun.

Novela zákona, která už několik týdnů leží ve Sněmovně a kvůli obstrukcím opozice zůstává neprojednána, pro poslance, senátory nebo členy vlády ještě více zpřísňuje anebo zcela znemožňuje angažmá v mediálním podnikání. Nejenže by nesměli provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk, ale nově by ani nesměli mediální firmy převádět ani na osobu blízkou či do svěřenského fondu.