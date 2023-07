„První vstřícný krok.“ Změna jména bude pro trans lidi jednodušší

„To samozřejmě není v právním státě akceptovatelné chování. Pro řadu lidí, kteří si procházeli hodně těžkou životní situací, to byl zbytečný stres navíc a bylo to velmi nedůstojné,“ dodala.

„Tyto posudky ministerstvo získalo v průběhu let od matričních úřadů. Seznam jmen dává k dispozici všem matričním úřadům, aby se zamezilo nutnosti opakovaného zpracování znaleckého posudku nebo odborného vyjádření na totožné jméno. Z tohoto seznamu byla vybrána rodově neutrální jména, která byla doplněna do publikovaného seznamu,“ přiblížil proces vzniku nového materiálu mluvčí rezortu Ondřej Krátoška.

Směrnice je platná od 1. července. „Všechny matrikářky by nyní měly bez řečí zapsat jakékoli jméno z tohoto seznamu. Pokud by tak odmítly učinit, jsou cesty, jak napsat stížnost, ale je to nepravděpodobné, protože za neuposlechnutí směrnice by matrikářkám hrozil nějaký postih,“ myslí si Králová.