Soud řeší otravu Bečvy. Ředitel společnosti Energoaqua vinu odmítá

„Nesouhlasím v podstatě se všemi body skutkové věty, které jsou popsány. Já nesouhlasím, že jsem to udělal, to je první věc, nemám jak to udělat samozřejmě, i z mé pozice. A zadruhé, že Energoaqua to udělala, s tím nesouhlasím také,“ řekl Havelka.