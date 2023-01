Spor o „černého“ mezi koledníky. Je to lidový zvyk, odráží Charita kritiku

Dobrovolníci po celé zemi se pravidelně na začátku ledna převlékají za Kašpara, Melichara a Baltazara a vybírají peníze na pomoc lidem v nouzi. Někteří však kritizují začerňování obličeje jednoho z koledníků, který představuje krále Baltazara a z koledy je známý jako „ten černej, co stojí vzadu a vystrkuje na nás bradu“.

Šimonová dodává, že i když lze argumentovat tím, že v našem prostředí se blackface v původním pojetí nevyskytuje, neznamená to, že není třeba se jím zabývat. „Právě začerňování tváře (především uhlím nebo sazemi) postavy, jež má mít černošský původ, buduje v českém prostředí stereotypy,“ myslí si.

„Tříkrálové koledování je starý lidový zvyk. Postavy tří králů, mudrců, odrážejí středověkou představu tří tehdy známých kontinentů – Asie, Evropy a Afriky – tedy celého světa, kteří se do Betléma přišli poklonit právě narozenému Spasiteli,“ vysvětluje mluvčí Charity Jan Oulík.

Oulík se osobně zúčastnil průvodu v Praze, který dorazil k Úřadu vlády. Roli Baltazara se začerněnými tvářemi ztvárnil právě on.

„Je symbolem toho, že Ježíšek se rodí pro všechny lidi bez výjimky. Když to přeženu, můžu říct, že Ježíš nepřichází jen pro bílé, červené nebo žluté. Ale třeba i pro LGBT+ komunitu. Ježíš nepřišel jen pro jednu skupinu lidí, ale pro všechny,“ dodává.

Lanškrounský kněz navíc zdůrazňuje, že tradice jsou podle něj něčím, co tvoří naši společnost i historii. „Na tradici je postavená celá naše kultura. A pro mě osobně je to něco silnějšího než zákon. Zákony se mohou měnit, ale tradice ne. Nemůžeme něco měnit, jenom protože se nám to nelíbí.“