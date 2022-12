Historie lidstva začala jinak, hlásá pobuřující dokument. A je to trhák

Co Hancock vlastně říká?

Ve zkratce řečeno tvrdí, že ještě před koncem poslední doby ledové (cca 10 tisíc let před naším letopočtem) existovala vyspělá civilizace. Tu zničila obří potopa, která zároveň pohřbila i drtivou většinu důkazů o její existenci. Část lidí z této civilizace nicméně měla přežít a předat své vědomosti o architektuře, zemědělství, matematice, astronomii a dalších vědách tehdejším lovcům a sběračům. Právě díky tomu měly podle Hancocka vzniknout první známé civilizace.

Starověká Mezopotámie, Egypt a další jsou tak podle Hancocka jen stínem mnohem dávnější a vyspělejší civilizace, která vzkvétala před velkou potopou. Hancock tuto myšlenku propaguje už desítky let a napsal o ní už několik knih. Představil ji mimo jiné i v populárním podcastu amerického moderátora Joea Rogana, který krátce účinkoval i v novém netflixovém seriálu, aby Hancocka podpořil.

V článku pro The Conversation na to poukazuje archeolog Flint Dibble z Univerzity v Cardiffu. Jako příklad cituje následující Hancockův komentář z prvního dílu: „Možná nám v uvažování o této možnosti brání ten extrémně defenzivní, arogantní a povýšený postoj mainstreamových akademiků“. Takových výroků Hancock už v prvním díle vyslovil několik a sám se označuje za novináře, který se snaží odhalit vědci přehlíženou nebo dokonce účelově tajenou pravdu.

Hancock se tím podle Dibbla snaží vytvořit dojem, že se s ním vědci vůbec nechtějí bavit a neberou jeho myšlenky v potaz. To ale není pravda. Dibble připomíná, že Hancockovy knihy už rozebírala nejedna akademická publikace či na ni archeologové (ač samozřejmě kriticky) reagovali i v televizích a dalších médiích .

Podobné připomínky má i Bárta. Ten ostatně osobně moderoval Hancockovu debatu s archeologem Zahim Hawassem v egyptské Káhiře. Hancocka podle něj nikdo neumlčuje. Když ale spisovatel „pořád opakuje to samé bez jakékoliv reflexe vědeckých poznatků a dat“, nemůže se podle Bárty nikdo divit, když vědci raději „věnují svou pozornost něčemu, co má smysl“.

Kromě toho Hancock také říká, že archeologové zastávají postoj, který ve skutečnosti nezastávají. Dibble dává opět konkrétní příklad. „Žádný archeolog, i přesto, že to Hancock tvrdí, nenahlíží na lovce a sběrače doby kamenné nebo první zemědělce jako na ‚jednoduché‘ a ‚primitivní‘. Nahlížíme na ně jako na komplexní lidi,“ napsal britský archeolog a dodal, že vytváření nedůvěry k archeologům Hancockovi pomáhá „použít jeho kruhovou logiku k přesvědčení diváků“.

To samé říká i Bárta. Sofistikovanost pravěkých lidí podle něj prokázalo mimo jiné už dávno například skalní umění ve Francii a Španělsku a je také „notoricky známo“, že moderní člověk Homo sapiens sapiens má zhruba stejnou intelektuální kapacitu mozku už 40 až 50 tisíc let.

Co se týče samotné Hancockovy teorie, archeologové s ní mají, jak shrnuje Deutshce Welle, v zásadě jeden problém – nejsou ničím podložené.

Hancock také často jako oporu své teorie používá skutečnost, že starověké kultury, které žily tisíce kilometrů od sebe (a nemohly být v kontaktu), používaly podobnou architekturu a symboly. To se podle něj dělo právě proto, že za tím stáli vyslanci dávné civilizace, kteří se po potopě rozutekli po světě a začali předávat vědomosti. Lidé je podle něj vnímali jako bohy a zobrazovali je na sochách a v mýtech i dlouho po jejich definitivním zmizení.

Tohle však už z principu nemůže v archeologii obstát. Jde o dedukce, které někomu mohou dávat smysl, ale věda se zakládá na přímých důkazech. A jejich absence v pořadu Starodávné apokalypsy je podle Dibbla do nebe volající.

Jediné místo z Hancockem v pořadu navštívených lokalit, které se alespoň blíží konci doby ledové, je Göbekli Tepe v současném Turecku, jehož stáří archeologové odhadují až na 9 600 před naším letopočtem (tedy těsně po konci doby ledové). Jinak Hancock se štábem procestoval řadu míst, které jsou dobře prozkoumány a datovány do období tisíců let po konci doby ledové. Hancock v nich tedy ani nemůže hledat artefakty pradávné civilizace, ale opět jen odkazy.

Jako konkrétní příklad Hancockovy manipulace Bárta zmiňuje právě díl o Göbekli Tepe. Naleziště Hancock prezentuje jako důkaz, že se archeologové ve všem zmýlili a mýlí, protože v době vzniku této struktury z velkých kamenů „byli lidé podle archeologů“ jen primitivní lovci a sběrači a civilizace měly vznikat až po vzniku zemědělství. Hancock tedy tvrdí, že podle pravidel archeologie by Göbekli Tepe nemělo existovat a vědci se i dosud tváří, že neexistuje.

To je ale demagogie.

Někdo by to možná mohl považovat za slovíčkaření a přehnaný konzervatismus. Tak to už ale s vědou bývá a není na tom nic šokujícího. Hancock toho přesto zneužívá pro diskreditaci celého vědního oboru.