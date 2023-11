Spor o zákaz vjezdu pokračuje. Praha 1 očekává, že o půlnoci začne platit

„K tomu termínu by tedy Technická správa komunikací (TSK) měla učinit značky platnými. Nelze ale předjímat, co udělá odvolací orgán s přezkumem, o který byl údajně požádán. Spis orgánu náš úřad dle zákona poskytnul,“ uvedla na dotaz Seznam Zpráv mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

„V případě, že nic v průběhu dnešního dne ze strany magistrátu nedostaneme, tak by značky měly být platné ve 24:00. My se domníváme, že jsme vše udělali dle zákona,“ říká svůj pohled na věc radní.

Ryvola odmítá, že by s někým byl ve válce. Jde mu o zmírnění hluku v centru Prahy. „Stali jsme se nočním barem Evropy. S nikým válčit nechci, chci pomoci našim občanům, rezidentům, aby se vyspali. Mrzí mě to, že se to dostalo do roviny jakési přetahované,“ dodává radní Prahy 1.