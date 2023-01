Stovky lidí se přišly na Hrad rozloučit s érou arogance prezidenta Zemana

Shromáždění s názvem Dotáhneme změnu: Demokrat na Hrad, které se koná několik dní před prvním kolem prezidentské volby, organizuje spolek Milion chvilek. U bezpečnostních kontrol při vstupu do areálu Hradu se tvořily fronty.

Organizátoři také přinesli krabici s předměty, které podle nich symbolizovaly Zemanovo prezidentství, měli mimo jiné červené trenýrky, láhev becherovky nebo nafukovací člun. Na Hradčanském náměstí je na závěr akce vyhodili do popelnice.

Shromáždění zahájila vystoupení slamerů Anatola Svahilce a Lenky Hronové, režisér Václav Marhoul předčítal ze Zemanovy knihy Jak jsem se mýlil v politice. Vystoupil i písničkář Jaroslav Hutka. Marhoul i Hutka patří mezi podporovatele prezidentského kandidáta Petra Pavla. Řečníci na nádvoří netypicky své projevy přednášeli na štaflích, pódium kvůli bezpečnostním kontrolám u vstupu do areálu Hradu nemohli organizátoři přinést.

„Tak to vypadá, že rozebírání stánků z vánočních trhů na druhém nádvoří Pražského hradu proběhne čirou náhodou přesně ve stejný čas, na který plánujeme naši akci na Hradě. I když stánkařům končil zábor v pátek. No nic, holt budeme muset mluvit trochu víc nahlas,“ napsali organizátoři. Prostor se stánky je na nádvoří ohrazený, pracovníci stánky rozebírají, průběh akce to však nenarušuje.