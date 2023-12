„Stydím se za ten návrh.“ Ozývají se lékaři, kteří odmítají výsluhy

Téma výsluh ve zdravotnictví degradovalo dosavadní debatu o lepších podmínkách pro zdravotníky, myslí si řada lékařů, kteří se proti tomu už i veřejně ohradili.

„Tento návrh považuji za nezodpovědný a stydím se za něj jako člen České lékařské komory (ČLK). Z naděje v reformu zdravotnictví se stala fraška, právě začal díl druhý…,“ napsal na sociální síti X například vědec a lékař Marián Hajdúch.

„Výsluhy pro zdravotníky jsou nesmysl a jen to devalvuje legitimní požadavky na vzdělávání a odměňování. Jako zapřísáhlý neodborář a dlouhodobý kritik ČLK se od tohoto distancuji,“ uvedl zase primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Ivančicích Josef Pulkert.

Požadavek na výsluhy kritizuje také prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Stomatologie to (výsluhy, pozn. red.) nechce. Chceme být placeni za kvalitní práci pro pacienty a hned. Ne že jako vojáci budeme na stará kolena mít dva platy,“ napsal na své sociální sítě.

Vojáci ale nemají dva příjmy. Pakliže pobírají výsluhy a dosáhnou důchodového věku, pak se zjišťuje, který z příjmů by byl vyšší. Pakliže výsluhy, pobírají důchod dorovnaný do výše výsluhy. Pakliže důchod, pobírají ten a nárok na výsluhy zaniká.

„Celé to začali mladí, ale vítězi jsou lékaři před penzí. Politikům se to musí líbit – lékař dostane rentu a půjde do politiky. Značka ideál! Dělejme zdravotnictví konečně pro pacienty a ministr-lékař, to je prostě incest zájmů,“ dodal.

Lékaři takto reagují na slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubka o výsluhách. Ten v rozhovoru pro Seznam Zprávy potvrdil, že se je budou snažit protlačit do zákona o odměňování zdravotníků, aby českému zdravotnictví nehrozil akutní nedostatek lékařů.

„Obrovské množství odpracované doby by se ale mělo promítnout do nějaké výsluhové renty, což by byl zase jeden z krůčků, jak zvýšit atraktivitu práce ve zdravotnictví,“ řekl.

Lékařům by se podle něj za rok nepočítalo odpracovaných 12 měsíců, ale například 15. Důchodového věku by tedy dosáhli dříve. „V momentě, kdy by ho dosáhli, by jim vznikal nárok na rentu, kterou by pobírali,“ nastínil plány Kubek.

„Plivnutí do tváře“

Primář kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze Michal Šotola dokonce Kubka vyzval k rezignaci. Jeho návrh označil za „skandální“.

„Váš vážně míněný návrh na výsluhy lékařům považuji za naprostý přešlap a plivnutí do tváře většiny členů ČLK,“ sdělil v dopise, který šéfovi ČLK adresoval. „Nejsme vojáci ani chudáci, abychom potřebovali výsluhy,“ stojí dále v textu.

Právě jsem vyzval k rezignaci prezidenta ČLK Milana Kubka za skandální návrh na výsluhy lékařům. pic.twitter.com/v0O3X2hGsP — Michal Šotola (@MichalSotola) December 6, 2023

Šotola zároveň zmiňuje, že protesty lékařů za lepší pracovní podmínky od začátku podporuje, vypověděl i přesčasovou práci.

„Od protestu si slibuji nastartování skutečných a tolik potřebných reforem zdravotnictví, které jej učiní dlouhodobě udržitelným,“ zdůraznil.

„Návrh nedává logiku“

Debatu o výsluhách kritizují i někteří politici.

„Návrh na výsluhy zdravotníků nedává logiku, jsou to zaměstnanci pod zákoníkem práce a tam je nemá žádná z profesí,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Tento benefit je specificky pro některé profese v rámci bezpečnostních sborů, kde to má jisté souvislosti s nároky a omezeními pro tyto pracovníky bezpečnostních složek,“ vysvětlil.

Pro požadavek nemá pochopení ani premiér Petr Fiala (ODS).

„Máme výsluhy u některých typů povolání. Vojáci, policisté, hasiči. A všimněme si, co mají ta povolání společného, jsou to lidé, kteří nasazují svoje životy a mají nějaké limity. Třeba vzhledem k tomu, že tu profesi nelze dělat do vyššího věku, je na místě prostě tu službu odměnit nějakou takovouto výsluhou, ale to se prostě nemůže vztahovat na všechny profese. Takže tato debata podle mě určitě na místě není,“ řekl v pořadu Co na to premiér na CNN Prima News.

Proti je i Miroslav Kalousek (TOP 09), který má zájem o místo na eurokandidátce. „Chtěl bych poděkovat všem lékařům, kteří se veřejně distancují od nestoudného, nekvalifikovaného a stupidního požadavku na výsluhy. Jako zakladatel TOP 09, který formuloval její výchozí ideje, chci věřit, že nikdo z naší strany o něčem takovém nesmí vážně jednat ani vteřinu,“ uvedl na sociální síti X.

V současné době je výsluhový příspěvek určený pouze příslušníkům bezpečnostního sboru nebo Armády České republiky.