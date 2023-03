Podoba prezidentského slibu budí vášně. Grafička kritiku čekala

„Věděla jsem, že pokud nezvolíme historizující abecedu, bude to příliš současné a trendy. A ty komentáře budou horší. Protože to bude vypadat, že se to psalo bez respektu vůči instituci, pro kterou to je zamýšlené,“ vysvětluje, proč se rozhodla pro historizující styl písma, který je také předmětem kritiky.