U makových polí probíhají drogové dýchánky. Lidé se bojí, říká starostka

„Část z nich jsou normální problémoví uživatelé, pro které je to způsob, jak nemuset nakupovat drogy na ulici. Kempují poblíž v lese a je to pro ně sezónní záležitost. Druzí v tom vidí přírodní látku,“ uvádí Frydrych.

Efekt takto získané drogy z potravinářského máku je však podle Frydrycha nicotný. „Musela byste mít opravdu obrovské množství, abyste z toho získala relevantní množství opravdu účinné drogy. Je to jako kdybyste sedmičku vína nalila do stolitrového kanystru s vodou a pak to pila a říkala tomu víno,“ nabízí srovnání pro představu.

Psycholog Ivan Douda, spoluzakladatel Střediska prevence a léčby drogových závislostí, dodává, že zájem o maková pole není novodobá záležitost. „Já už to pamatuji 45 let, co jsem v téhle branži,“ říká a potvrzuje, že často jde i o sociální záležitost, kdy se lidé závislí na opiátech vypravují do lokalit, kde mák roste, společně.