„Ukaž prsa,“ vyzývá poslanec. „Nevhodný žert“ reagují poslankyně

Na dotaz Seznam Zpráv reagoval, že jde o nadsázku a lehký vtip. „Myslím, že ve vážné době nám trocha humoru neublíží. Určitě bych se nechtěl nikoho dotknout – a pokud by se to stalo, tak se omlouvám,“ napsal Kolovratník.

„Nezaregistrovala jsem to, ale nepřijde mi to úplně vhodné. Ani si nedovedu představit, že by ho někdo poslechl,“ vyjádřila se Jana Berkovcová (ANO). Některé se odvolávaly na Kolovratníkův „žertovný způsob komunikace“.