Lékárnám přišlo jen pár krabiček penicilinu, dětské sirupy žádné

Do všech lékáren se ale každopádně léky nedostaly. Pro ilustraci to vychází také z rychlé ankety, kterou lékárníci mezi sebou uspořádali na sociální síti Facebook.

Změnit by to do budoucna mohla novela zákona o léčivech, která se právě projednává ve Sněmovně. Podle ní by měli distributoři povinnost zásobovat lékárny nedostatkovými léky na základě jejich obvyklých výdejů během posledního roku. Tedy aby některé lékárny nebyly nadměrně předzásobené a jiné se k léku vůbec nedostaly.