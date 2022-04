V Česku se začnou opravovat ukrajinské tanky poničené ve válce

Ministerstvo obrany pomocí své Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) umožní, aby se v českých zbrojařských závodech mohla opravovat poničená ukrajinská vojenská technika. Seznam Zprávám to potvrdila ministryně obrany Jana Černochová.

Jako první mají přijít na řadu tanky T-64. Ty by se měly opravovat v závodech společnosti Czechoslovak Group Michala Strnada. Do budoucna se počítá s tím, že by přibyly i opravné a servisní práce na kolových obrněncích a zapojily se další české firmy.