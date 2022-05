V den havárie jsme z Bečvy odebrali jeden vzorek, přiznal inspektor

Lukáš Kůs z ředitelství inspekce nyní pro Seznam Zprávy řekl, že inspektor v den havárie odebral jediný vzorek vody a uhynulých ryb, které umístil do chladicího boxu. „Taková byla domluva se zástupcem vodoprávního úřadu, který ze zákona odpovídá za zmáhání havárie. V ten den nebyl odebraný lepší vzorek,“ sdělil Kůs.

Zdůraznil, že inspekce není zodpovědná za odběr kontaminované vody. Podle něj to mohli dělat také lidé z Povodí Moravy, vodoprávní úřad nebo hasiči. Aktéři sice ve dnech po havárii zajistili víc než 150 vzorků, na podezřelé výpustě fabrik se ale zaměřili pozdě.

Členové inspekce s policií už několik dní po havárii ukázali na čistírnu odpadních vod společnosti Energoaqua jako na původce masivní otravy. Do řeky měly vinou firmy uniknout vysoce toxické kyanidy. „Kontrolní závěry šetření inspekce ukázaly na společnost Energoaqua. Jsou shodné se setřeními policie. Za závěry si stojíme,“ sdělil Kůs.

Okresní soud ve Vsetíně přitom na začátku května strhal obžalobu, protože v závěrech vyšetřovatelů a státního zástupce Jiřího Sachra našel řadů nedostatků. „Neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou masivní otravy ryb v řece,“ konstatovala mimo jiné soudkyně Ludmila Gerlová ve 28stránkovém usnesení, o němž už Seznam Zprávy informovaly.

Kůs i přesto postupy státního úřadu a kolegů ve sledované kauze hájí. Udělal to také před stovkami návštěvníků klubu kultury v Uherském Hradišti, kde byla ve čtvrtek série přednášek na téma ochrany vod. Člen vedení inspekce nečekaně vystoupil po projevu ekotoxikologa Ivana Holoubka, který dlouhodobě kritizuje postupy při vyšetřování otrávené Bečvy.

Po konferenci Kůs poskytl obsáhlý rozhovor pro Seznam Zprávy. Inspekce, která se podle zákona podílí s vodoprávním úřadem a hasiči na likvidaci podobných havárií, čelí kritice. Nejen kvůli liknavému zásahu, ale také proto, že ani téměř po dvou letech od otravy neuveřejnila množství a výsledky odebraných vzorků v řece. Omlouvá to mlčenlivostí v otevřeném případu.

Podle Kůse do firmy Energoaqua vedou jiné spolehlivé indicie. Její provoz, stejně jako u fabriky Deza ve svěřenském fondu expremiéra Andreje Babiše, prý krátce po havárii zkoumal zkušený člen inspekce. „Byl to jeho rajón. Procesy čištění odpadních vod v provozech dobře zná a ví, jak by se havárie projevila na čisticím procesu,“ vrátil se k důležitým dnům Kůs.