V maturitním testu byla zase chyba. Cermat ji uznal a dal bod všem

Jestli by si letos někdo zasloužil propadnout, byl by to Cermat. Ve státní organizaci připravující maturitní a přijímací zkoušky musela po řadě pochybení skončit už v květnu jeho ředitelka Michaela Kleňhová. Poukázal na to audit Ministerstva školství. Nyní se navíc ukázalo, že ani maturity nepřipravil Cermat bez chyby.