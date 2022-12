Česko se potýká s tripldemií. Dopadla hlavně na děti

„Do dnešního dne bylo na lékařské pohotovostní službě v Dětské nemocnici ošetřeno 1972 pacientů. Pravděpodobně tak letos za prosinec překročíme hranici 3000 ošetřených. Ve srovnání s prosincem minulého roku to bude téměř 2,5násobek,“ popsala pro ČTK mluvčí Veronika Plachá s tím, že ještě ve středu se čekací doba na pohotovosti pohybovala od tří do pěti hodin.

„Sezonní nárůst respiračních infekcí nastal dříve než v předchozích sezonách a je dynamičtější než v době předcovidové. Přirozená cirkulace respiračních virů byla v důsledku předchozích proticovidových opatření utlumena, a to včetně chřipky, která zde v uplynulých dvou sezonách prakticky nebyla,“ doplnila hygienička.

Jak zároveň ukazují aktuální celorepubliková data, nejvíce zasaženou skupinou jsou děti do pěti let věku. U nich je nyní nemocnost na hodnotě 7284 nemocných na sto tisíc obyvatel. Mezi šesti a 14 lety potom tento podíl dosahuje 4294 nemocných.

Třeba brněnská nemocnice žádá i praktické dětské lékaře, aby především v období svátků nezavírali své ordinace a případně si za sebe našli záskok, aby lidé nechodili s dětmi do přetížené nemocnice.

„Jde o kojence, ale i předškolní a školní děti. Nejvíc hospitalizovaných je dětí do dvou let s dýchacími potížemi. Dosud převažovaly RS viry, děti bývají hodně dušné, ale v poslední době se přidává také chřipka, hlavně forma A. Dost často k nám přicházejí pacienti, co mají souběžně dvě infekční onemocnění – RS virové a chřipku. Stranou se zatím drží covid, ten momentálně není nijak masivní,“ uvedl primář dětského a novorozeneckého oddělení Orlickoústecké nemocnice Luděk Ryba.