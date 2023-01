V plánu je poslední milost pro dlužníky. Stát odpustí až miliardy za penále

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Na vládu míří dva návrhy, které představují na dlouhou dobu pravděpodobně poslední šanci na prominutí poplatků, které jsou nabalené na dluhy. Půjde o mimořádnou pobídku pro dlužníky, jak si vyřešit svoje finanční závazky.

Podobně jako u milostivého léta má i tentokrát platit základní myšlenka, že pokud dlužník zaplatí původní dlužnou částku, odpustí se mu penále i další takzvané příslušenství.

Zatímco ale dvě předchozí oddlužovací akce mířily na dluhy vymáhané soudními exekutory, aktuální návrhy cílí na ty vymáhané státem. A nově se počítá i s tím, že je budou moci využít také právnické osoby.

Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí upravuje odpouštění penále u dluhů na sociálním pojištění. A návrh Ministerstva financí podobně řeší penále za dluhy u Finanční a Celní správy, ale i peněžitá plnění spravovaná soudy, Vězeňskou službou nebo samotným Ministerstvem financí. To přichází navíc ještě i s odpouštěním bagatelních nedoplatků na dani nedosahující 200 korun. V případě, že by měl dlužník více nedoplatků, tak mu budou odpouštěné do součtu jednoho tisíce korun.

Návrh Ministerstva financí zatím počítá s možností uplatnění oddlužení mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023, návrh MPSV s termínem od 30. září do 30. listopadu.

V obou případech má ovšem jít o penále u dluhů vzniklých do 30. září 2022.

„Toto datum je zvoleno proto, aby se omezilo riziko spekulativního chování dlužníků, kteří by mohli účelově své dluhy nesplácet. Na konci září totiž ještě nebyl záměr odpustit penále a exekuční náklady u České správy sociálního zabezpečení veřejně známý,“ vysvětluje Jakub Augusta, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí. Stejně argumentuje i Ministerstvo financí v předkládací zprávě k návrhu.

Gabriela Krušinová z tiskového oddělení Ministerstva financí ještě dodala, že se ministerstva snaží postupovat jednotně, a oba návrhy by tak měly být prohlasované společně.

„Na politické úrovni proto bylo předběžně domluveno, že tyto návrhy budou v rámci takzvaného milostivého léta časově koordinovány, jak v rámci projednání vládou, tak následného předložení do Poslanecké sněmovny,“ doplnila Krušinová.

Novinkou je splátkový kalendář

Oproti předchozím milostivým létům aktuální návrhy počítají s možností, že dlužník nebude muset splatit celou částku najednou, dohodnout si může rozložení až do čtyř plateb.

U sociálního pojištění bude možné si splátkový kalendář sjednat pro dluhy vyšší než pět tisíc korun. U dluhů do 50 tisíc bude možné rozložit si platbu až do dvanácti po sobě jdoucích měsíčních splátek a u dluhů nad 50 tisíc až do šedesáti splátek.

První pak bude nutné zaslat nejpozději do konce letošního roku.

U dluhů vůči Finanční a Celní správě si pak bude možné splátkový kalendář sjednat u částek nad pět tisíc korun, a to v podobě až čtyř splátek s konkrétními termíny. První splátka musí proběhnout do 30. listopadu, tedy posledního dne odpustkového období, další do 1. dubna 2024, třetí do 31. července 2024 a poslední do 2. prosince 2024.

„Přijde mi to zásadní. Milostivé léto sice bude tříměsíční, ale bude to období, během kterého se zažádá, a následně bude stanovený splátkový kalendář. Tím je splacení jistiny mnohem reálnější. To má velký potenciál,“ říká Daniel Hůle, odborník na dluhovou problematiku z Člověka v tísni.

„Lidé mají obecně disponibilní hotovost velmi malou, ale když budou mít rozumný čas na splacení, tak je to najednou reálné,“ dodává Hůle.

Miliony se odpustí a miliony vyberou

Ministerstvo práce a sociálních věcí v důvodové zprávě počítá, že tuto oddlužovací akci by teoreticky mohlo využít až 715 tisíc fyzických osob, včetně těch samostatně výdělečně činných, které by takto mohly doplatit dluh až 20,7 miliardy korun a jimž by mohlo být prominuto až 10,5 miliardy korun.

Oddlužení by mohlo využít i 262 tisíc právnických osob a teoreticky tak splatit dluh až 36 miliard korun. Prominuto by jim tak mohlo být až 7,5 miliardy korun na penále.

„Jde však o penále, u něhož je velmi pravděpodobné, že nebude uhrazeno ani v rámci exekuce,“ doplňuje důvodová zpráva jak u fyzických, tak právnických osob.

Obecně se podle zpráv navíc nepočítá s tím, že oddlužení využijí zdaleka všichni, kteří by na něj měli mít nárok.

Ministerstvo financí zas předpokládá, že díky akci by na jedné straně vybralo několik stovek milionů korun navíc a podobně by několik stovek milionů korun odpustilo na penále a dalším příslušenství.

Finanční správa by zároveň mohla odpustit bagatelní nedoplatky v celkové částce 7,7 miliardy korun, celníci 1,4 miliardy korun. „Významná část potenciálně zanikajících nedoplatků spadá navíc do kategorie již odepsaných pro nedobytnost,“ doplňuje důvodová zpráva.