Vánoce u samoživitelů: Na dárky pětistovka, cukroví a večeře omezeně

„Můj rozpočet na dárky byla maximálně pětistovka. To už jsem vyčerpala. Se splněním synových přání mi naštěstí pomůžou neziskovky,“ vypráví 41letá Jana V. z Brna.

Dlouhodobě byla v pracovní neschopnosti, od ledna ale začne pracovat při invalidním důchodu, a to v chráněné dílně. Aby se vešla do rozpočtu, vánoční dárky vyrábí doma, nakupuje v second handech nebo bazarech na internetu.