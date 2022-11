Volební model Medianu: Do Sněmovny by v říjnu proniklo 8 stran, vyhrálo by ANO

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v říjnu, překročilo by potřebnou 5% hranici osm stran a hnutí.

Vyhrálo by hnutí Andreje Babiše, které by volilo 31,5 procenta lidí, zatímco druhou ODS 12,5 procenta. Na třetím místě by skončila SPD Tomia Okamury s 12 procenty, těsně za nimi by s 11 % byli Piráti.

U dalších čtyř subjektů pak podle výzkumníků Medianu nelze kvůli statistické odchylce s jistotou říci, zda by se do dolní komory Parlamentu dostaly, jelikož se pohybují na hranici volitelnosti.

Šest procent připadá na KDU-ČSL, Starostové a ČSSD mají shodně 5,5 %, TOP 09 pak 5 %.

Hlasování by se podle průzkumu určitě zúčastnilo 59 % dotázaných, dalších 16,5 procenta by pak účast zvažovalo.

Volební potenciál

„Volební potenciál u hnutí ANO oproti minulému volebnímu modelu mírně vzrostl, ovšem voličské jádro naopak kleslo (21 %). Pokles jádra i potenciálu zaznamenala ODS. Pokles potenciálu byl zjištěn u SPD (14 %). Jádro SPD naopak vzrostlo na 8 %,“ uvádí Median.

Současná opoziční hnutí ANO a SPD podle agentury podporují zejména lidé ve věkové skupině nad 65 let a také ti bez maturity. Mezi vysokoškolsky vzdělanými má nejvyšší podporu ODS, stranu preferují také podnikatelé a lidé ve věku 45 až 54 let. Piráty si nejčastěji vybírají lidé ve věku 18 až 24 let a studenti.

Průzkum se uskutečnil mezi 1. a 31. říjnem a Median se dotazoval reprezentativního vzorku 1005 lidí starších 18 let. Statistická odchylka činí +/- 0,5 procentního bodu u malých stran a +/- 3,5 procentního bodu u největších stran.