Vrak z Irpině na Národní třídě bude. Praha 1 změnila názor

Praha 1 změnila postoj a povolila organizaci Paměť národa umístit na oslavách 17. listopadu autovrak z bojů u Kyjeva. Ještě minuý týden přitom byla proti.

„Bylo nám řečeno z očí do očí vedoucím odboru, že to z ideologických důvodů nedovolí, protože Ukrajina nemá nic společného se 17. listopadem 1989,“ sdělil Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Paměť národa.

Autovrak ale nakonec na Národní třídě stát bude, a to na rohu se Spálenou. Obě strany se dohodly poté, co se do sporu zapojila nová starostka Terezie Radoměřská (TOP 09).

„Starostka se zachovala nesmírně korektně a velmi s pochopením tu věc odsouhlasila. Zavázala se, že vrak z Ukrajiny a expozice o současném válečném konfliktu na Ukrajině budou součástí oslav 17. listopadu na Národní,“ řekl Kroupa po dnešním jednání se zástupci centrální městské části.

Předchozí zákaz umístění vraku tak nepotvrdila.

„Já si nejsem vědoma toho, že by dostali defintivně nějaké negativní vyjádření,“ sdělila pro Seznam Zprávy Radoměřská. Dodala, že do úřadu byla jmenována teprve 9. listopadu a že veškerou konverzaci Prahy 1 a Paměti národa před svým nástupem do funkce nestudovala.

Městská část se podle ní zdráhala povolení k umístění autovraku vydat kvůli bezpečnosti.

„Požádala jsem vedoucího odboru, aby připravil nějaké varianty, kde by ten vrak umístěn být mohl, protože argument státní správy byl, že v místě, které bylo žádáno, je to z bezpečnostních důvodů velmi nevhodné, protože tam dochází k velkému shlukování lidí. Prostě by to bránilo provozu, případnému průjezdu sanitek a podobně,“ komentovala Radoměřská.

Kroupa si náhlý obrat Prahy 1 vysvětluje mimo jiné tím, že Paměť národa na umístění autovraku trvala, ať už povolení dostane, nebo ne.

„I kdybychom se měli přetlačovat s policií, ale předpokládám, že tak daleko to nedojde,“ řekl Kroupa minulý čtvrtek.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Vraky aut civilistů rozstřílené a zničené ruskou armádou. Ukrajina, Irpiň.

Vozy zničené válkou už organizace vystavila na mnoha místech v Česku v rámci své expozice Příběhy z Ukrajiny.