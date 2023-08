Dětské skupiny budou mít přísnější podmínky. Řada z nich skončí

Na jednu stranu se stát snaží co nejvíce usnadnit fungování dětských skupin, aby se zvedly kapacity v zařízeních péče o ty nejmenší. Na stranu druhou proti tomu jde nová vyhláška, kterou má v gesci Ministerstvo vnitra, respektive hasiči.

„Pro nás je to velký problém, znamená to poměrně velkou investici. U tří dětských skupin nám druhý únikový východ chybí. Během roku a pěti měsíců tak budeme muset vybudovat troje schody,“ říká Seznam Zprávám ředitelka Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 Dana Zichová.

Nová pravidla se týkají provozovatelů, kteří nemají dětskou skupinu v přízemí. To ale není jediný zádrhel. Pokud je v objektu třeba na jedné chodbě více dětských skupin, musí se vybudovat požárně dělicí konstrukce. Co to znamená v praxi?