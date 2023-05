Vyvoláte další vlnu předčasných důchodů, varuje ombudsman vládu

Předčasné důchody čeká zásadní osekání. Nutnou podmínkou má být 40 let důchodového pojištění, citelné ale bude zejména vyloučení z valorizací až do řádného důchodového věku i vyšší procentuální krácení za předčasný odchod do penze.

Právě výrazné zpřísnění ovšem vzbuzuje u odborné veřejnosti obavy z toho, že vyústí ve snahu části lidí jít do předčasného důchodu dříve, než chystané změny začnou být účinné.

Vyplývá to z aktuálně skončeného připomínkového řízení úpravy zákona o důchodovém pojištění, která se zaměřuje na předčasné důchody a mimořádné valorizace. Právě výhrady ke zpřísnění předčasných důchodů se v připomínkách objevují nejčastěji.

„Nebude-li ke krácení docházet postupně, pojištěnci, kteří zvažovali odchod do důchodu v horizontu nejbližších dvou let, budou návrhem motivováni k urychlení odchodu do důchodu tak, aby využili výhodnější právní úpravu,“ ohrazuje se proti ráznému zpřísnění veřejný ochránce práv Stanislav Křeček – podle něj tak dojde k úbytku poplatníků a vliv to bude mít i na zaměstnavatele, kteří se budou muset vyrovnat s náhlým odchodem zaměstnanců.

Předčasný důchod: Co aktuálně platí? Aktuálně se dělí lidé z pohledu možného odchodu do důchodu na dvě skupiny. Na seniory, kteří mají řádný důchodový věk nižší než 63 let, a na ty, kteří ho mají nastavený na 63 a více let. Senioři s řádným důchodem do 63 let mohou odejít do předčasné penze maximálně tři roky předem. Senioři s důchodovým věkem 63 let a vyšším pak mohou jít do předčasného důchodu až o pět let dříve, zároveň ale platí podmínka, že mohou odejít nejdříve v 60 letech. Podobně aktuálně platí i širší skála takzvaných koeficientů krácení. Jde o mechanismus udávající, o kolik se sníží výpočtová základna důchodu kvůli předčasnému odchodu do něj. Aktuálně platí, že v období prvních 360 kalendářních dnů před řádným termínem je koeficient krácení 0,9 procenta. V období od 361. do 720. kalendářního dne 1,2 procenta. A v období nad 721. dnem 1,5 procenta výpočtového základu.

Zároveň se ombudsman obává i přetížení úředníků na správách sociálního zabezpečení.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů také využila možnost novou legislativu okomentovat a podala zásadní nesouhlas se zpřísněním podmínek. „Návrh neobsahuje přechodná ustanovení pro pozvolný náběh zpřísňujících opatření pro osoby, které mají krátce před důchodem a nemohly předvídat takováto zpřísnění,“ ohrazuje se svaz zaměstnavatelů vůči ostré změně.

Asociace samostatných odborů pak napřímo požaduje ponechat možnost odchodu do důchodu až pět let před řádným termínem. „Z vlastních zkušeností víme, že do předčasného důchodu odcházejí občané v drtivé většině z vážných důvodů,“ argumentují odbory.

Na tiskové konferenci, na které ministr práce Marian Jurečka společně s ředitelem Odboru sociálního pojištění představili změny, přitom padlo, že nejbližší možný termín účinnosti by mohlo být už letošní září.

Předčasné důchody letos nejsou výhodné, reaguje MPSV

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí ovšem nehrozí, že by zpřísnění spustilo vlnu předčasných odchodů před termínem účinnosti.

„Co je zásadní – výhodnost předčasného důchodu byla výjimečná pouze pro rok 2022, protože inflace vysoce převýšila růst mezd. Nepředpokládáme výhodnost předčasného důchodu i v letošním roce,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Podle něj lze očekávat růst mezd v letošním roce, a tedy i růst důchodů v příštím roce v rozmezí osmi až 10 procent, naopak letošní valorizace v součtu představují šestiprocentní růst.

„Vhodnou strategií v roce 2023 je tedy žádat o důchod až po dosažení důchodového věku, předčasný důchod přinese s velkou pravděpodobnosti spíše nižší důchod, a to i při odložené výplatě,“ říká Jakub Augusta a doplňuje, že to potvrzuje i počet žádostí o předčasné důchody v letošním roce, který nevykazuje nadstandardní zájem.

Podle mluvčího MPSV se také aktuálně provádí reorganizace na úřadech České správy sociálního zabezpečení, aby bylo možné do zpracovávání žádostí o důchod zapojit co nejvíce pracovníků.

Co bude s výsluhovými příspěvky, ptá se vnitro

Ministerstvo vnitra upozornilo, že změny mimořádných valorizací postihnou i výsluhové příspěvky.

„Lze očekávat, že bude významně snižovat částku, kterou stát vyplácí příslušníkům bezpečnostních sborů jako kompenzaci za reálné ohrožení zdraví a života při výkonu služby a za významné omezení jejich práva na jinou výdělečnou činnost při výkonu služby,“ ohrazuje se v připomínce s tím, že v upraveném zákoně ani důvodové zprávě není vysvětleno, jak se má postupovat u výsluhových příspěvku, přestože jsou vázány stejnými parametry jako starobní důchod.

Hned dva další rezorty – ministr pro legislativu a Ministerstvo zahraničních věcí – se pak v rámci připomínkového řízení ohradily proti technické změně, kdy mechanismus mimořádných valorizací má nahradit dočasný příspěvek. O tom by měla vláda rozhodovat skrze vyhlášku bez připomínkového řízení, což vyžaduje úpravu legislativních pravidel vlády.