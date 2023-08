Zákaz amalgámových plomb o pět let dřív. Ministerstvo řeší, co bude pak

Čtyřicet tun toxické rtuti se v zemích Evropské unie ročně spotřebuje na amalgámové plomby. Komise chce proti tomu razantně zakročit, a tak navrhuje jejich zákaz. A to už od 1. ledna 2025.

„Někteří z nás si ještě pamatují, jak vesele honili stříbrné rtuťové kuličky, když se rozbil rtuťový teploměr. Díky legislativě EU jsou tyto hry minulostí a my dnes navrhujeme, aby se k rozbitým teploměrům v recyklačním parku historie připojily i poslední oblasti, kde se ještě využívá rtuť,“ popisuje komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius.

Jenže s definitivním koncem amalgámu tak úplně nesouhlasí zubaři. Návrh jim sice dává do rukou možnost v naprosto nezbytných případech amalgám i po 1. lednu 2025 používat, ale jen z důvodu specifických zdravotních potřeb dotčeného pacienta. Fakticky tedy jen zcela výjimečně.

„CED věří, že zubní amalgám je i nadále vhodným materiálem pro řadu výplní, a to díky snadnému použití, trvanlivosti a hospodárnosti,“ píší zubaři ve své připomínce k návrhu.

Jedním z důvodů pro rychlý zákaz jsou pro Evropskou komisi i nízké ekonomické dopady do státních rozpočtů členských zemí. Jenže pouze relativně. Na Česko dopadne uvažovaná legislativa poměrně výrazně. Zatímco v Dánsku zubaři amalgám použili v roce 2019 jen při dvou procentech ošetření, v Česku to bylo 43 procent.

Jak už bylo řečeno, pro pacienty je ale nejzásadnější otázka, jestli budou mít do budoucna z veřejného pojištění hrazené jiné výplně, když amalgámové už nebudou povolené.

„Jsou v zásadě tři možnosti. Vzhledem k tomu, že patříme spíše mezi chudší země, tak amalgám nahradí patrně jednoduchý cement, který dáváme už dnes dětem. U nich vycházíme z předpokladu, že v dospělosti si zaplatí lepší plombu, což je strašné. Zadruhé ale můžeme dát do systému taky více peněz a bílé plomby budou teoreticky na pojišťovnu. Nebo varianta tři – výplně nebudou z pojištění vůbec hrazené,“ předestírá možnosti Šmucler.

Seznam Zprávy se proto zeptaly Ministerstva zdravotnictví, co na legislativní skok o pět let dopředu říká. Podle mluvčího úřadu Ondřeje Jakoba ministerstvo o upraveném návrhu ví a v současné době zkoumá, jaký to bude mít dopad na zajištění dostupnosti hrazené stomatologické péče.