Ukrajinci jsou úplně zlatí, říkají v Plasích

Děti mezitím hlídají dvě ženy, Katerina s Nasťou. „Je nám těch děvčat i toho, co se stalo, velmi líto. Nečekali jsme to,“ říká Katerina.

Pro všechny na ubytovně to byl šok. S agresí ze strany Čechů se dosud nesetkali.

„O Česku mohu říct jen to, že se klaním až k zemi, a velmi vám děkuju,“ navazuje Katerina. „Žijeme tu zadarmo, dostáváme od vás peníze. Lidi se k nám staví dobře. Dokonce nám přinášejí i nějaké věci přímo do ubytovny,“ vypočítává. Do Česka utekla počátkem minulého března z Oděské oblasti.