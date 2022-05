Zemřel sexuolog Radim Uzel

Kromě vědecké a osvětové činnosti se Uzel zapojil také do politiky. Před revolucí byl členem KSČ. Na počátku 90. let stál u zrodu neparlamentní Nezávislé erotické iniciativy (později přejmenované na Nezávislou iniciativu). Několikrát kandidoval do Senátu, naposledy v roce 2012 za Stranu práv občanů Zemanovce na Břeclavsku. V červnu 2002 byl také na kandidátce národních socialistů pro volby do Poslanecké sněmovny. Členem Parlamentu se nikdy nestal.