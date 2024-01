Důchody i rodičovská. Co se změní v nadcházejícím roce

Něco za něco. Tak by šlo shrnout hlavní změny, které se v roce 2024 týkají lidí pobírajících důchody a stejně tak i podpory rodičů malých dětí.

Například: Zvyšuje se rodičovský příspěvek, ovšem zároveň se zkracuje doba, po kterou ho mohou lidé čerpat.

Prakticky všem důchodcům stejně se zvyšuje základní výměra, tedy složka důchodu, která je pro všechny příjemce stejná. Stát se snaží ušetřit například na tom, že přestane posílat papírové dopisy s informací o zvýšení. A stejně tak chystá další zpřísnění předčasných důchodů od podzimu letošního roku.

Seznam Zprávy připravily přehled hlavních změn v roce 2024.

Změny pro rodiče

Rodičovský příspěvek

Rodiče dětí, které se narodily od 1. ledna 2024, dosáhnou na rodičovský příspěvek navýšený z 300 tisíc korun a 350 tisíc. Poměrově k tomu i rodiče vícerčat dostanou namísto 450 tisíc nově 525 tisíc korun.

Navýšení neplatí striktně jen pro narozené děti, týká se i situací, kdy bude po 1. lednu dítě svěřeno do trvalé péče.

I tato novela má své „ale“: Současně s vyšší rodičovskou začíná platit zkrácení maximální doby pobírání příspěvku. Nově bude možné čerpat státní podporu do tří let věku dítěte namísto dosavadních čtyř let. Kritici upozorňují, že rodiče nemají jistotu, že dokážou své tříleté dítě umístit do předškolního zařízení. Kapacity jsou nedostatečné.

„Za sebe jsem ráda, že snad porodím do konce roku, protože si neumím představit, že bych se za tři roky uprostřed školního roku měla snažit někom umístit dítě,“ shrnula v rozhovoru pro Seznam Zprávy své obavy paní Zuzana z Ústeckého kraje. V půli prosince s redakcí mluvila o tom, že by preferovala raději méně peněz a větší svobodu v rozložení si rodičovské do delšího časového období.

Dětské skupiny

Rodiče si - v některých případech - budou muset připlatit za dětské skupiny. Konkrétně u dětí do tří let stanovuje maximální měsíční výši úhrady rodičů vláda, která ji pro rok 2023 nastavila na 4720 korun. Pro rok 2024 se však tato částka zvyšuje na 5059,84 koruny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu uvedlo, že navýšení je dané zákonem. Ten to nařizuje v situaci, kdy dojde k navýšení úhrnu indexu spotřebitelských cen za domácnost celkem alespoň o pět procent.

Změny důchodů

Důchody se zvýší (skoro) všem stejně

Částka průměrné mzdy pro účel pojistného se pro rok 2024 stanovuje na 43 967 korun. To má přímý vliv na důchody, protože jedna z jeho složek – základní výměra – je přímo navázaná na tento údaj. Představuje desetinu průměrné mzdy.

Základní výměra pro rok 2024 je tím pádem stanovena na 4400 korun měsíčně. Procentní výměra naopak zůstává beze změny. Jen důchodcům, kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let, bude od ledna 2024 navýšena procentní výměra o 1000 Kč.

Reálně tak podle České správy sociální zabezpečení naprosté většině důchodců jednotně vzroste příjem od státu o 360 korun.

Nově také většina důchodců dostane informaci o valorizaci elektronicky namísto dopisem. Platí to zejména pro lidi, jimž přichází peníze bezhotovostně na bankovní účet, nebo mají datovou schránku.

Stát takto ušetří na dopisech 45 milionů korun.

Informace o navýšení bude i nadále zasílána formou dopisu těm, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta.

Vyšší příspěvek pro válečné bojovníky

Zvláštní příspěvek důchodu pro účastníky národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 vzroste v roce 2024 o 5,2 procenta. Příspěvek pobírá zhruba 7000 osob – buď účastníků odboje, nebo jejich pozůstalých. Účastníci budou mít nárok na příspěvek ve výši 2816 korun měsíčně, pozůstalí 1408 korun.

Poslední zpřísnění pro předčasné důchody

Řada nových pravidel pro předčasný odchod do starobního důchodu začala platit už v říjnu 2023. Jde například o to, že lze jít do důchodu maximálně tři roky před řádným termínem, nebo že se penalizuje a více krátí procentní výměra důchodu - za každých 90 kalendářních dní dřívějšího odchodu o 1,5 procenta. Nebo, že se procentní výměra začne valorizovat až poté, co daný člověk dosáhne řádného důchodového věku.

Od 1. října 2024 ale nabývá účinnost ještě poslední zpřísnění, kterým je, že aby člověk mohl žádat o předčasný důchod, bude nově nutné splnit podmínku 40 roků doby pojištění. Zatím platí podmínka 35 let pojištění.

Změny pro zaměstnance

Minimální mzda je stanovená na 18 900 korun

Jde o navýšení o 1600 korun, které představuje růst o 9,2 procenta. Loni byla minimální mzda na 17 300 korunách.

Hodinová minimální mzda je pak stanovena na 112,5 koruny.

„Zvýšení minimální mzdy by se mělo pozitivně projevit ve vyšších příjmech systémů sociálního a zdravotního pojištění. Předpokládaný nárůst těchto příjmů by mohl činit asi 2,65 mld. korun za rok,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Dovolená pro dohodáře

Od ledna zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti automaticky vzniká právo na dovolenou, a to v podstatě za stejných podmínek, jako je tomu u zaměstnanců v pracovním poměru. Podle webu Ministerstva práce to platí i pro starší dohody uzavřené například během roku 2023.

Vznik práva na dovolenou za daný kalendářní rok je podmíněn tím, že pracovněprávní vztah založený dohodou v tomto roce nepřetržitě trval po dobu alespoň 28 kalendářních dní a zaměstnanec za jeho trvání odpracoval pro účely dovolené alespoň 80 hodin.

Náhrady mzdy pro vedoucí dětských akcí

Došlo ke zpřesnění podmínek, na základě kterých dochází k proplacení náhrady mzdy u pracovníků, kteří figurují jako vedoucí na dětských táborech či sportovních soustředěních.