Přehledně: Co přinesou změny v zákoníku práce

Sněmovna v úterý pozdě večer schválila novelu zákoníku práce poté, co jí dokument vrátil Senát. Změny v zákoníku přinášejí řadu novinek především pro pracovníky na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o provedení pracovní činností (DPČ) neboli dohodáře, ale i pro samotné zaměstnavatele.

Nově se práce na dohodu bude blížit spíš běžnému pracovnímu poměru. Lidé pracující na dohodu budou mít například nárok na dovolenou nebo na příplatky za práci o víkendech a svátcích. Co dalšího novela přinese?

„Vzhledem k tomu lze podle mě spíš očekávat, že by se to mohlo stihnout už od 1.října. Zákon sice ještě musí podepsat prezident, a ten má na případné vrácení sněmovně 15 dnů, nicméně nezaznamenal jsem nic v tom směru, že by o tom pan prezident skutečně uvažoval,“ říká advokát David Šupej z kanceláře Sedlakova Legal.