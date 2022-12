Česko je sice bezpečné, lupiči i vyděrači ale míří do světa nul a jedniček

Podle policejního prezidenta ale kyberkriminalita v kontextu probíhajících krizí začíná sílit. „Zaznamenáváme nárůst závažnosti a sofistikovanosti trestné činnosti a zejména její přesun do kyberprostoru. Důvody tohoto trendu mohou být různé a bezesporu mezi ně patří i pokles životní úrovně některých skupin obyvatel vlivem vysoké inflace a s tím související zvyšující se míra nejistoty. Na nejistotu a obavy z budoucnosti výrazně působí nepříznivá geopolitická situace v Evropě související s agresí Ruska vůči Ukrajině a v neposlední řadě také nelegální migrace přes naše území směrem do západní Evropy,“ popisuje současné trendy Martin Vondrášek.

Závažnost situace potvrzuje i Ondřej Vlček, prezident společnosti Gen, která zastřešuje značky Avast, AVG, Norton a další. „V Česku stále blokujeme přes 100 milionů unikátních útoků ročně. Poměrně často tu vidíme vyděračské útoky prostřednictvím ransomwaru. Stále více na české uživatele útočí hrozby především typu phishing a scam.“ Vlček zároveň dodává, že kromě útoků na běžné uživatele se hackeři často zaměřují i na státní instituce, jejichž kyberochrana by mohla být na lepší úrovni: „Zabezpečení sítí v českých státních institucích se velmi liší a bohužel velmi často nebývá prioritou, IT oddělení jsou často podfinancovaná a nemají dostatek kvalifikovaných lidí, kteří by se o bezpečnost starali. Problémem je také to, že jednotlivá státní zařízení si vytvářejí vlastní bezpečnostní řešení, vzájemně příliš nespolupracují a stát jim v tomto ohledu neposkytuje dostatečnou podporu.“