Může za špatný vzduch v Česku průmysl? I v podobném Německu se dýchá lépe

Jiný pohled na věc ale nabídl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Upozorňuje, že i Německo je, podobně jako my, vysoce průmyslovou ekonomikou, na jednotku HDP ale spotřebuje o celou polovinu energií méně. „Strategií ČR by proto měla být kombinace zvyšování přidané hodnoty, zvyšování energetické účinnosti a také zvyšování energetické soběstačnosti, respektive diverzifikace dovozů zdrojů energie,“ míní Navrátil.

Podle Ješátkové je pro snižování emisí v ČR klíčová zejména rychlá dekarbonizace energetiky v souladu s cílem ukončení využívání uhlí do roku 2033. „Odstavením uhelných elektráren a modernizací teplárenství lze do roku 2030 šetřit více než 20 milionů tun CO2 ekv. ročně,“ dodává Ješátková.

Data od operátora trhu s elektřinou a plynem OTE ukazují, že se fosilní paliva v roce 2021 podílela na výrobě energie v Česku z 54 %. Vhodnou náhradou by mohla být kombinace obnovitelných zdrojů a jaderné energetiky, takové řešení by totiž nejen podstatně snížilo znečištění vzduchu, ale současně i zvýšilo energetickou bezpečnost a soběstačnost Česka.

Evropská unie si v plánu REPowerEU stanovila ambiciózní cíl dosáhnout podílu 45 % elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030. „Podle souhrnné zprávy Eurostatu tento podíl v roce 2021 činil 21,8 %. Česko ale s podílem 17,7 % zaostává,“ vypočítal Matúš Púll, manažer pro udržitelnost v České spořitelně. Varující je však podle něj zejména historický nedostatek ambicí Česka tento podíl navýšit. „Doufám, že využijeme příležitosti při letošní aktualizaci klimatické a energetické politiky a představíme vizi, jak podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu Česka zdvojnásobit.“ Podle dopadové studie MŽP zpracované pro předchozí balíček Fit for 55 by to mělo být možné. „Banky jsou připraveny obnovitelné zdroje financovat,“ ujistil Matúš Púll.