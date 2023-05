Obraz mu vydělal 750 tisíc, nekoupil bitcoin. Jak investují Špicar a Rozlivka

V prvním díle série moderovaných diskuzí si šéf byznysové redakce Seznam Zpráv Martin Jašminský do kavárny v centrále J&T Banky pozval viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara a zakladatele společnosti Mailstep Jana Rozlivku. Tématem diskuze bylo investování, ale velkolepých prezentací kapitálových či jiných investičních fondů jsme se nedočkali.

Rozlivka i Špicar úspěšně navyšují stav svých osobních financí prostřednictvím investováním do rozličných odvětví. A většinou se obejdou bez investičních poradců i fondů.

Radek Špicar, zastávající také funkci viceprezidenta BusinessEurope, hojně investuje do nemovitostí.

„V tom jsem typický Čech. Je to takové hodně racionální a konzervativní,“ říká Špicar. Nemovitosti bere jako dlouhodobou investici, nepodléhá trendům a výkyvy trhu jej nijak zvlášť neznepokojují. „Možná jsem až dost pasivní, ale hodně tu problematiku studuji a vyloženě mě to baví. A tím pádem si pak za svými rozhodnutími stojím.“

Podstatně méně racionální, dalo by se říci i značně rizikovou investicí, je u Špicara nákup umění. „Ale já jsem na umění hodně vydělal,“ upozorňuje. V minulosti například koupil obraz českého malíře Vojtěcha Kovaříka a později na jeho prodeji vydělal bezmála třičtvrtě milionu korun. „Pokud vím, tak ten obraz se pak vydražil za 360 tisíc dolarů.“

Za „hráče“ se však na poli investic nepovažuje. „Umění je taková moje vášeň, ale třeba kryptoměny, to už je na mě příliš,“ vysvětluje.

Čeho se nebojí, jsou akcie. V budoucnu hodlá být na akciových trzích aktivní, protože tento typ investování to podle něj vyžaduje. Jako vždy se i v tomto prostředí hodlá maximálně vzdělávat, aby dokázal sám dělat kvalifikovaná rozhodnutí.

„Těším se na to, ale přiznávám, že v tomto oboru se jen sám na sebe spoléhat nebudu. Autoritami, jejichž názory akceptuji, jsou pro mě hlavně Ondřej Tomek (český miliardář a investor, prodal Centrum.cz, investoval mimo jiné do Shoptet, pozn. red.) a Jan Bárta (kdysi obchodník s internetovými doménami, dnes investor, mimo jiné Aukro, pozn. red).“

Kromě silných firem, do nichž investuje na burze, ale nezatracuje ani startupy. O to důležitější je pak znalost historie i plánů firmy, jejího zázemí a také lidí, kteří za podnikem stojí.

Pokud se Jan Rozlivka o svých investicích s někým radí, vyzdvihl Tomáše Petrželu z Tarpan Partners. „Mezi námi je i určitá chemie, pro mě je to důležité,“ říká Rozlivka.

Neúspěchem Jana Rozlivky nebyl přímo prodělek. Nevyužil ale šanci, která nemalý výdělek nabízela. „Neinvestoval jsem do bitcoinu, když jsem tu možnost měl. Byl to ten správný čas, měl jsem i doporučení, ale nevěřil jsem tomu,“ přiznává.

Lituje? „To zase ne. Ono to kopíruje moji strategii, kdy neinvestuji do oborů, kterým nerozumím. Nelituji, děkuji za tu lekci.“ Krypto prý rozhodně neodepsal, jen musí svět kryptoměn mnohem více poznat. A přesně to má v plánu.