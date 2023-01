Pražským Podnikatelem roku je Jakub Havrlant z Rockaway Capital

Český Podnikatel roku bude na konci února, již po třiadvacáté, vybrán z vítězů krajských kol. Do dnešního dne byli v Česku vyhlášeni nejúspěšnější podnikatelé ve čtyřech krajích, pět krajů své vítěze ještě pozná.

V roce 2013 pak založil Rockaway Capital s vizí vybudovat silnou investiční společnost zaměřenou na rozvoj digitální ekonomiky vybraných trhů prostřednictvím budování, investování a akvizic internetových společností. Dnes skupina hospodaří s mnohamilionovými aktivy a investuje do digitálních technologií v elektronickém retailu, logistice, médiích, fintechu, blockchainu a venture kapitálu.

Do jejího portfolia patří například Invia Group, Heureka.cz, Košík.cz, Euromedia Group nebo nejhodnotnější český start-up Productboard.

Ačkoliv je Rockaway Capital byznysem striktně zaměřeným na finanční výsledky, podporuje i celou řadu iniciativ v oblasti sportu nebo kultury. Mimo jiné je strategickým investorem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nebo festivalu Colours of Ostrava. Při převzetí ceny poukázal Havrlant na to, jak pozitivně se byznys v posledních letech mění: „Sleduji zejména to, že tématem pro byznys se nejen ve světě, ale konečně také v České republice stále více stává udržitelnost. Z toho mám upřímnou radost.“