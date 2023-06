Vana a suchý byt jako náplast na drahé bydlení. Jak vidí Česko evropské tabulky

Základním ukazatelem pro měření dostupnosti vlastnického bydlení je podíl ceny průměrné (či mediánové) nemovitosti k průměrnému (či mediánovému) ročnímu příjmu domácností v dané lokalitě, takzvané Price to income ratio. Tento ukazatel říká, za kolik let by daná domácnost splatila svoji nemovitost v případě, že by veškeré její příjmy mířily jen na tento účel.