Baterie z elektromobilů poslouží jako nabíječky. ČEZ a Škoda jim prodlouží život

Baterie do elektromobilu nejdřív zajišťuje jeho provoz, poté poslouží jako zdroj nabíjení. Tuzemská automobilka Škoda Auto a energetická skupina ČEZ se rozhodly dát bateriím druhý život ještě před tím, než je zrecyklují.

Baterii sice je možné recyklovat až z 97 procent, ale proces je poměrně pracný a v laboratorních podmínkách trvá jeden až dva dny. „Počítáme s tím, že mezi roky 2028–2030 tento proces naběhne do sériové výroby,“ říká Jaroslav Pelant, generální ředitel Škoda X, dceřiné společnosti Škoda Auto.

Podle něj by se do té doby použité baterie musely likvidovat, nebo je uskladnit. „Připadalo nám velice neefektivní tyto baterie, které mají kolikrát 70- až 80procentní zůstatkovou hodnotu baterie, vybít, uskladnit je a nechat je ležet, až tato doba přijde,“ popisuje Pelant. Místo toho se rozhodli dát bateriím druhý život.

Společnosti chtějí nainstalovat v příštích třech letech 150 úložišť, což odpovídá kapacitě 45 GW. „Pro představu je to veškerá energie naakumulovaná v bateriích v České republice v tuto dobu, takže tím vlastně zdvojnásobíme celkovou kapacitu,“ říká Pelant.

„Počet nabíjecích stanic v České republice by měl vzrůst na 5000 i díky našim aktivitám ve spolupráci s ČEZem. V roce 2025 by dobíjecích bodů mělo být 11 000 i s podílem rychlonabíjecích bodů. To pomůže k tomu, že bude Česká republika solidně pokryta dobíjecí infrastrukturou i v evropském srovnání,“ říká Jahn.