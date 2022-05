Každá pátá loď na světě čeká v přístavu, zboží z Číny se zdrží o týdny

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Lodní doprava z Asie je pro logistiku na celém světě nenahraditelná a momentálně ji ovlivňují přísné lockdowny, jako je ten v čínské Šanghaji, kde se zároveň nachází největší kontejnerový přístav na světě. Dodávky zboží jsou v důsledku plošné karantény zpožděny a u přístavů čekají nákladní lodě ve frontách.

Šanghaj je od konce března přísně uzavřena. Více než osm milionů obyvatel má stále zakázáno opouštět svá obydlí. Koronavirová omezení se rozšířila i do dalších měst, včetně Pekingu. Čína se totiž drží politiky nulové tolerance ke covidu. Čínský prezident Si Ťin-pching navíc minulý týden naznačil, že Čína bude v této politice vůči covidu pokračovat.

Situace v Šanghaji momentálně vypadá tak, že tamní přístav sice funguje v rámci možností v běžném provozu, ale nemá co překládat – továrny ve městě totiž kvůli karanténě nevyrábí, nebo jen omezeně.

Snaha čínské vlády potlačit největší ohnisko nemoci covidu v zemi za dva roky způsobila problémy s dopravou na silnicích a v přístavech, omezila aktivitu v desítkách měst, včetně komerčního centra Šanghaje, a donutila firmy, jako jsou Foxconn, Toyota či Volkswagen, omezit činnost.

„Lockdownů bylo v poslední době hodně, čímž dostal celý dopravní řetězec silné rány, ze kterých se bude vzpamatovávat několik měsíců. S ohledem na neměnnou politiku nulové tolerance covidu v Číně a neustále hrozící další lockdowny se nyní dá jen stěží odhadovat, kdy a zda vůbec se nejen lodní doprava dostane do běžného fungování,“ řekl redakci SZ Byznys David Fuchs, ředitel distribuční a logistické firmy Agora DMT, která do Česka dováží elektroniku a foto příslušenství.

Kvůli evropským sankcím proti Rusku uvázly kontejnery do Ruské federace v mnoha evropských přístavech. Lukáš Martin, Svaz průmyslu a dopravy ČR

„V rámci aktuálního lockdownu jsme zasažení, mimo jiné právě v námořní dopravě. Čínský trh je pro nás důležitý. Na druhou stranu lockdown zde není plošný, postihuje jenom některé oblasti, jako je právě Šanghaj a přístavy v okolí,“ sdělil redakci SZ Byznys Jakub Kronus z logistické společnosti DHL.

Vzniklé komplikace se tak do určité míry snaží „uhladit“ Svaz průmyslu a dopravy ČR, který podporuje české firmy, především co se týká příznivého a transparentního podnikatelského prostředí v Česku při exportu. Svaz průmyslu je členem konfederace evropského podnikání BusinessEurope a sám působí přímo v Bruselu.

„Vzniklou situaci řešíme a koordinujeme na úrovni EU, kde akcentujeme společný postup členských států včetně zavedení nástrojů na posílení a diverzifikaci odběratelsko-dodavatelských řetězců,“ říká pro SZ Byznys Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Situaci komplikuje válka

Některá čínská města, včetně zmíněné Šanghaje, začala sice v posledních dnech omezení proti koronaviru zmírňovat, ale podle odborníků bude celosvětová lodní doprava trpět až do léta. To by mohlo vyvinout ještě větší tlak na globální dodavatelské řetězce, které jsou již nyní pod tíhou ruské invaze na Ukrajinu a vysoké inflace.

Přestože úřady povolily některým podnikům výrobu obnovit, mnoho pracovníků stále zůstává v domácí karanténě. Továrny, které se znovu otevřely, se potýkají s nedostatkem součástek a obtížemi při zajišťování nákladních vozidel pro přepravu zboží.

Údaje společnosti Project44, která sleduje globální dodavatelské řetězce, ukázaly, že zpoždění zásilek mezi Čínou a hlavními americkými a evropskými přístavy se od konce března, kdy Čína uzavřela Šanghaj, zčtyřnásobilo.

Fronty u přístavů

Fronty na lodní dopravu se v Číně a dalších částech světa prodlužují. Podle průzkumu, který minulý týden zveřejnila izraelská společnost Windward, jež se zabývá globálními námořními daty, čeká v současné době téměř 20 procent kontejnerových lodí na celém světě před přeplněnými přístavy. Téměř čtvrtina těchto nezaplněných lodí pak uvázla mimo čínské přístavy.

„Výluky v Číně mají velký dopad na přetížení přístavů ve světě. Ocitáme se poměrně v bezprecedentní situaci, kdy zaběhnuté dodavatelské řetězce jsou zásadním způsobem narušeny, a zároveň z důvodu války nelze využít vlakové přepravy přes Ukrajinu,“ uvedl Lukáš Martin ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Přístavní skladiště jsou navíc přeplněná. Kvůli evropským sankcím proti Rusku uvázly kontejnery do Ruské federace v mnoha evropských přístavech, včetně těch největších, jako je Rotterdam nebo Hamburg,“ dodává.

Dle informací z přístavu Rotterdam ještě koncem března 2022 nebyly v prvním kvartálu 2022 patrné důsledky lockdownu v Šanghaji. „Nyní, v polovině dubna, však už podnikatelé bijí na poplach kvůli možným narušením globálního dodavatelského hospodářství a dodavatelských řetězců v důsledku přísných výluk v čínských přístavech,“ tvrdí Martin.

V Číně se nachází sedm z deseti největších kontejnerových přístavů na světě, včetně Šanghaje, Ningbo-Čou-šanu, Šen-čenu a Hongkongu. „Kontejnery, které se zkraje března v Šen-čenu nalodily, dorazí do Česka až v počátku června. Zpoždění tedy bude více jak měsíční oproti normálu,“ uvedl Fuchs z firmy Agora DMT.

Tlak roste i na další čínské přístavy, protože plavidla se snaží najít alternativní přístavy pro kotvení. Podle společnosti Lloyd's List Intelligence se lodě od konce března potýkají s rostoucími zpožděními u přístavu Ningbo-Čou-šan, třetího největšího přístavu na světě, který je od Šanghaje vzdálen méně než sto kilometrů.

„V Číně se ze dne na den zavírají desetimilionová města, ve kterých jsou továrny nebo naloďovací přístavy. Při objednávání proto kalkulujeme s delším dodáním v řádu více týdnů. Většina zboží je pro spotřebitele stále dostupná. Krátkodobé výpadky, podobně jako v loňském roce, mohou nastat u velmi poptávaného zboží s tím, že predikce na další týdny je velmi složitá,“ dodává Fuchs.

„Naši klienti dopady aktuální situace pociťují, ale není to dopad plošný na celý čínský trh jako například před rokem během pandemie. Navíc se zde začíná projevovat i postupný pokles poptávky po přepravě. Klienti jsou v tuto chvíli limitováni především tím, že lockdown postihuje jejich výrobce v zasažené oblasti a také pozemní dopravu v okolí přístavů. Proto velmi často spíše není zboží vyrobené, než že by se pro ně následně nenašlo místo na lodi do Evropy,“ říká Kronus z DHL.

Návrat do normálu

Podle Kronuse ale zhoršení situace může přijít, až bude obnovena výroba v továrnách v okolí Šanghaje. „V tu chvíli se začne masivně expedovat a pokud nebude aktuální lodní kapacita stačit této navýšené poptávce, můžeme čekat zvýšení cen za přepravu ze strany rejdařských společností a opět prodloužené čekací lhůty na volné místo na lodích,“ říká.

Náklady na kontejnerovou přepravu zboží z Číny do Evropy se od ledna 2019 do března 2022 výrazně zvýšily. „Zatímco v lednu 2019 činil index sazeb nákladní dopravy přibližně 1100 bodů, v březnu 2022 dosáhl hodnoty téměř 5300 bodů. To znamená, že ceny za lodní kontejnerovou dopravu od vypuknutí pandemie koronaviru na konci roku 2019 stouply více než pětinásobně,“ komentuje situaci Lukáš Martin ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.