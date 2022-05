Mercedes-Benz stahuje v USA 292 000 vozů, mohou jim selhat brzdy

Automobilka Mercedes-Benz upozornila majitele více než 292 000 jejích vozů ve Spojených státech, aby s nimi nejezdili. Hrozí, že by u automobilů mohly selhat brzdy. Podle agentury AP to vyplývá z dokumentů, které dnes zveřejnil Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). Společnost uvádí, že v této souvislosti nemá hlášeny žádné nehody nebo zranění.

Podle firmy se může dostat do posilovače brzd vlhkost a způsobit korozi. Ta pak může zapříčinit únik podtlaku, který by snížil výkon brzd. Ve vzácných případech může prudké brzdění způsobit mechanické poškození posilovače a nemuselo by být možné zastavit vozidlo pomocí brzdového pedálu, uvedla automobilka. Parkovací brzda aktivovaná nohou by ale v takovém případě stále fungovala.