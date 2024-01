Počet nových aut v Česku vyrostl o 15 %. Zájmu kralovala Octavia

V celkových číslech počet nově registrovaných elektromobilů dosáhl 6640. To dokazuje rozdíl mezi Českem a zbytkem Evropské unie, kde elektromobily tvoří více než 16 % nově registrovaných vozidel. Na trhu osobních automobilů dominovala vozidla s benzinovým pohonem, která tvořila dvě třetiny celkového počtu registrovaných. Nejprodávanějším modelem osobních automobilů v tuzemsku byla Škoda Octavia, která se na prodejích podílela z necelé desetiny.

„Nejvíce osobních automobilů prodala Škoda, a to 77 490 kusů, následovaná značkami Hyundai, Volkswagen, Toyota a Kia. Nejčastějším druhem paliva byl benzin, následovaný naftou, elektrickým pohonem, benzin-elektrickými hybridy, benzin-LPG hybridy a automobily na CNG,“ uvádí SDA.

Co se dovozu osobních automobilů týče, ten v loňském roce oslabil o 4,5 %, registrováno jich bylo 153 913 kusů. Průměrné stáří těchto vozidel bylo 10,6 roku, přičemž téměř polovina z nich byla starší 10 let a více než pětina byla starší 15 let. Nejvíce registrované lehké užitkové vozy byly značky Renault, mezi nákladními automobily kraloval Mercedes-Benz.