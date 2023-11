Podívejte se: Nad vodu se vznesl vůbec první elektrický trajekt

Stockholmské souostroví je největší souostroví Švédska. Jeho vody brázdí loď, která si připsala minimálně dvě světová prvenství. Minulý týden ji úspěšně dotestoval švédský výrobce elektrických šípových člunů Candela. Nese označení P-12 a je to jeho zatím největší loď, dlouhá je 12 metrů, váží 9,5 tuny a uveze až 30 pasažérů.

„Tohle je první křídlový elektrický trajekt na světě. A my tak šetříme 80 procent energetické spotřeby pomocí tohoto křídlového designu. To nám umožňuje mít velký dojezd i při vysoké rychlosti, což není u tradičních lodních trupů možné,“ vysvětluje v úvodním videu tohoto článku Erik Eklund, který vede divizi komerčních plavidel ve společnosti Candela.

Křídlové čluny nejsou úplnou novinkou. Prototypy se začaly objevovat už na začátku 20. století. V klidu tyto „mořské rakety“ vypadají jako běžné lodě, ale pod vodou skrývají nosná křídla podobná těm u letadel. V případě P-12 je tvoří uhlíková vlákna a ovládá je počítač, který mění jejich sklon i 100× za sekundu a zvládne vlny do výšky dvou metrů.

„Jedna důležitá součást elektrifikace je to, jak se lodě budou připojovat v přístavech k rozvodné síti na pevnině. Proto je klíčové, aby byla na místě patřičná infrastruktura, a zde hrají přístavy velice důležitou roli, aby zajistily, že taková připojení budou existovat,“ připomíná Robin Cook ze Švédské dopravní agentury.

Dostačující nabíjecí síť je podle tamních úřadů pro dopravu poslední větší překážkou, která by mohla nové éře vodní MHD bránit. I podle Švédské dopravní agentury však stojí námořní průmysl na prahu významné změny, a to zvlášť v přepravě na kratší vzdálenosti. Před 200 lety podle úřadu lodě využívaly jen plachty, 100 let poté už spalovací motory, a teď, po dalších 100 letech, přišla na řadu elektřina.