Toyota v Kolíně dnes po téměř měsíční odstávce obnovila výrobu

Už dnes odpoledne sjíždějí první auta z tovární linky v kolínské Toyotě a od úterý do čtvrtka by to mělo být 1000 aut denně. Továrna po odstávce, která začala 1. února, obnovila výrobu a zaměstnanci se vrátili do plného třísměnného provozu,

Situace v dodavatelském řetězci je podle něj nadále nejistá. „Věříme, že do budoucna se to ustálí, ale je těžké to předpokládat,“ doplnil. Do budoucna se podle něj může výpadek týkat jiného dodavatele. „Teď se to stává víc než v minulosti, když se podívám na posledních deset let,“ doplnil.