Velké e-shopové srovnání: Češi se liší od zbytku Evropy

Na internetu nakupuje v průměru sedm Čechů z deseti. V Evropě je tento způsob utrácení, hlavně díky západním zemím, ještě populárnější. V průměru tam alespoň občas na e-shopu nakoupí téměř osm obyvatel z deseti. Průměrný věk e-shopových fanoušků je 42 let, Čechům, respektive Češkám, které jsou častějšími zákaznicemi elektronických obchodů, je v průměru o dva roky méně.

Ukazujete to průzkum balíkové přepravní sítě Geopost (dříve DPDgroup), která je mateřskou společností tuzemského dopravce DPD. Jen za Evropu se ho v rámci individuálních rozhovorů se zákazníky napříč všemi dopravci zúčastnilo ve 22 státech téměř 24 tisíc respondentů a za Česko tisíc. SZ Byznys získaly podrobná data přednostně.

Z počtu balíků nakoupených pravidelnými zákazníky vychází, že Češi si jich nechávají za jeden měsíc posílat v průměru o pětinu méně než Evropané. Data také ukazují to, proč se e-shopoví prodejci snaží „získat srdce“ svých zákazníků v podobě různých slev a dárků tak, aby jim byli věrní. Pravidelní zákazníci totiž vytvářejí polovinu objemu všech zakázek, kdežto „nevěrníci“ jen zhruba 15 procent.

Data ukazují také to, že ačkoliv jsou moderní technologie výsadou mladých, přesto nejpočetnější skupinu zákazníků tvoří lidé nad 50 let, a to platí jak pro Česko, tak pro Evropany.