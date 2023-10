Estonci si poradili s drahými pozemky. Inspirovala je Baba Jaga

Architekti z Estonska navrhli dům, kterému na to, aby jej někdo mohl někde postavit, stačí naprosté minimum půdy, konkrétně pouhých 19 metrů čtverečních. A prototyp už dokonce stojí – na první pohled by se dalo říct, že na muří noze a jak jinak než na kraji lesa.

Takzvaný Piil od návrhářského studia Arsenit je designovaný a vyrobený z oceli a dřeva. Jeho základ tvoří konzola, která slouží jako terasa, a z té roste jediná „noha“ ukrývající schodiště, z něhož se vystoupá do výšky až 4,25 metru nad zemí.

Samotný „treehouse“, jak jej sami jeho tvůrci označují, je tak vesměs krytý před nežádoucími pohledy do soukromí, ačkoli je to outdoorová stavba. Celá má na výšku devět metrů.

Inspirací pro netradiční dům byly estonské pozorovací věže, které tamní úřady často umisťují právě do scénických prostředí, a rovněž je obdobně jako modulární obydlí staví na místě.

„Instrukce pro návrh byly jednoduše takové, aby šlo o vyvýšenou stavbu. Takže v úvodu tohoto projektu jsme měli čtyři designové možnosti, ale pouze jediná pracovala s konzolou a přístupem ‚jedné nohy‘. Byl to nápad tak trochu stylem divoké karty,“ uvedl zakladatel studia Arsenit Arseni Timofejev pro časopis o architektuře Dezeen, který o novince informoval .

„Následné studie tohoto přístupu odhalily, že je nejenom proveditelný, ale rovněž má dvě klíčové výhody - redukoval územní zatížení na minimum, a současně umožnil, aby Piil mohl ‚růst‘ do výšky tím, že lze jeho ‚nohu‘ prodloužit hned o několik pater, takže obydlí můžeme vyzdvihnout dalece nad úroveň větví stromů,“ dodává.

Základ interiéru je ložnice s manželskou postelí, naproti které je přes celou šíři pokoje stůl. Barem je vedle ní však oddělený i úsporný kuchyňský kout. Podél boční stěny je potom další schodiště vedoucí do horní patra. To je oddělené zčásti vlastní podlahovou plochou, z většiny ale sítí, na které mohou nájemníci podle estonských návrhářů jakkoli relaxovat a vychutnávat si pohled do přírody - nad pracovní deskou je už totiž rovněž po celé šíři pokoje okno tvořící zároveň i střechu domu.