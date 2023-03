Finové vynalezli záchody z dřevěných pilin. Jsou nerozbitné a ekologičtější

Finská designérská společnost Woodio vytvořila toaletu, kde je všechno od samotného záchodu po umyvadlo ze směsi dřevěných odštěpků a umělých příměsí a u jejíž výroby se podle firmy generuje o 99 procent méně emisí než v případě běžné keramiky – na tu je navíc potřeba i více vody a hlavně v dnešní době drahé energie.

Informace i záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

„Náš původní nápad byl vyrobit koupelnový nábytek ze dřeva. Jen proto, že to znělo jako legrace a výzva. Jak jsme se ale s tím průmyslem seznamovali, rychle jsme zjistili, že to není jen zábava, ale je to revoluční,“ uvádí v reportáži ředitelka pro globální prodej společnosti Natascha Wohlgemuth.

Keramické záchody a vany potřebují horko

Tradiční keramické či porcelánové záchody, umyvadla i další vybavení koupelen se při výrobě ohřívají až na 1500 stupňů Celsia, a to nejméně na 12 hodin. Nejčastěji k tomu výrobci spalují plyn, který kromě toho, že je dnes drahý, v procesu vytváří i emise oxidu uhličitého. A navíc se odhaduje, že na každý metr čtvereční keramiky je potřeba asi 20 litrů vody.

Výroba koupelnového vybavení z dřevěných pilin a hoblin však podle firmy Woodio spotřebuje jenom zlomek vody. A teplo nevyžaduje vůbec žádné, takže společnost uvádí, že je opravdu téměř kompletně bezemisní – alespoň co se týče přímo výroby.

„Vyvinuli jsme úplně nový druh dřevěného materiálu. Při jeho výrobě nepoužíváme výrazné množství energie – ani jinde v celé továrně. A právě teď jsme začali používat i obnovitelnou energii,“ ukazuje v reportáži dál i Petro Lahtine, CEO společnosti.

Do statistiky už ale nezapočítává následnou likvidaci výrobku ani získávání surovin, které jsou v tomto případě ovšem lokální: průmyslové odřezky z osikových stromů z finských lesů.

Voděodolnost a nezničitelnost dělá plast a chemie

Třeba záchod pojmenovaný firmou jako Block, typově závěsný klozet, se však z dřevěných pilin a hoblin skládá z 80 procent. Do kompozitu se musela totiž přimíchat také kombinace polyesteru a pryskyřice z bioplastu, aby odpuzoval vodu.

Finální produkt je tak navíc prakticky nerozbitný, což Woodio prezentuje jako další plus. Časopis o architektuře Dezeen ale upozornil na fakt, že kompozitní materiály po skončení životnosti, která je obvykle od 10 do 15 let, i když vyšplhat se může až na půlstoletí, je rovněž prakticky nemožné recyklovat.

Po vyhození mohou vytvářet energii

Firma oponuje tím, že oproti keramice a porcelánu, končícím na skládce v každém případě, by se jejich záchody a vany mohly po dosloužení spalovat a sloužit ještě pro výrobu energie.

„Po skončení životnosti tohoto produktu jej můžete použít jako energetický odpad. Je to poměrně zásadní věc, protože jiné koupelnové vybavení prostě končí na skládkách a není žádný možný způsob, jak ten materiál potom recyklovat nebo zužitkovat,“ uvádí dál výkonný ředitel Lahtinen.

U většiny spaloven by to dnes znamenalo produkci emisí, jiné startupy ale třeba vyvíjejí lapače CO2, které by tou dobou mohly problém řešit. A do pár let, až se od malovýroby přesunou do plánované větší továrny, chtějí Finové také polyester a další umělé přísady k povrchové úpravě nového materiálu nahradit výhradně biopryskyřicí.

„Celá tato materiálová technologie je poměrně mnohoúčelová, protože můžeme namixovat různé druhy dřevěných materiálů s různými druhy pojidel. Takže můžeme vyrábět biorozložitelné materiály, voděodolné materiály, stavební materiály. Aplikace, na které jsme zatím materiál využili, je v rozmezí od obalů, zdravotnických zařízení a teď i po designové produkty,“ doplňuje v reportáži CEO firmy.

Inovativní kompozit pro výrobu koupelnového vybavení vynalezlo Woodio už v roce 2017. Podle jeho popisu v podstatě vyvinulo formy, které si umí poradit i se surovým, nekapalným, ale sypkým materiálem. A metodu si nechalo patentovat. Po vanách a umyvadlech prý bylo zatím nejsložitější takto vytvořit právě záchod. Na designu pracovalo s návrháři ze studia Pentagon Design tři roky.

„Vizí naší společnosti je stát se vedoucí designovou značkou. Takže chceme využít náš materiál na tolik aplikací, co to půjde. A to nejen pod naší značkou, ale i ve spolupráci s jinými značkami skrz licencování a jiné dohody,“ dodává Petro Lahtinen.

Průkopníkem udržitelných záchodů je Bill Gates

Až dosud se přitom vývoj udržitelných toalet stáčel hlavně k návrhům záchodů, které by měly co nejmenší spotřebu vody, anebo fungovaly stejně hygienicky, ale nejlépe úplně bez ní. Třeba i s využitím pilin nebo žížal k rozkladu výkalů.

V tomto směru je největší průkopník zakladatel a bývalý šéf Microsoftu, miliardář Bill Gates. Hlavně v rozvojových zemích, ale i jinde na světě totiž nemá k dobrému záchodu přístup 2,8 miliardy lidí, což vede k průjmovým i jiným onemocněním, nebo dokonce ke smrti. Kvůli špatným hygienickým podmínkám podle Gatesovy nadace zemře každoročně zhruba půl milionu dětí ve věku do pěti let.

„Tohle je nádoba s lidskými výkaly. Uvnitř by mohlo být přes 200 milionů částic rotavirů, 20 miliard bakterií úplavice a 100 tisíc vajíček parazitických červů,“ prohlásil známý technologický miliardář a filantrop při názorné ukázce před třemi lety.

Špatná hygiena bere zdraví, životy i peníze

Gates od roku 2011 do roku 2018 investoval do různých designů přes 200 milionů dolarů, tedy skoro 4,5 miliardy korun, a v roce 2018 na konferenci své nadace v Číně oznámil, že dalších 200 milionů dolarů hodlá ještě investovat. Kromě lidského zdraví a životů stojí podle něj dopady špatné hygieny i mnoho peněz světovou ekonomiku.

„Nezabezpečení hygieny je i obrovské ekonomické břemeno, nejsou to jenom ty děti, nemoci a kvalita života. Odhaduje se, že to je přes 223 miliard dolarů ročně za ušlou produktivitu a platy (zdravotníků). A to ani nepočítám tu negativní lidskou zkušenost, která v tom je,“ dodává zakladatel Microsoftu.

Loni Bill Gates podpořil třeba návrh společnosti Samsung, který by zbavoval výkaly patogenů teplem. A už dřív představil koncept záchodu bez vody i kanalizace, který mění exkrementy pomocí chemikálií na hnojivo.