Bezobalové stěny českého startupu zkouší britský obchodní řetězec

Jeden z největších evropských maloobchodních řetězců Aldi otevřel ve Velké Británii nový „ekologický“ supermarket. Jeho cílem je ve městě Royal Leamington Spa snížit emise CO2 produkované běžnými obchody až o dvě třetiny. A to i s pomocí bezobalové stěny českého startupu Miwa, která umožňuje nakupování kávy, oříšků či semínek do opakovaně použitelných nádob, odpadá tak drtivá většina jednorázových obalů, a tak i odpadu.

Co se týče výrobců, na mezinárodní úrovni je to pro český startup Nestlé a na tuzemské třeba Biopekárna Zemanka – celkově má ale přes 20 partnerských značek. A jak přesně tedy jeho bezobalové řešení funguje?

Kapsle velká asi půl metru se naplní zbožím jako káva, ořechy, vločky nebo rýže. Doputuje do obchodu, kde ji zasunou do stěny tvořené řadou takových kapslí. Zákazník si vybere, kolik zboží chce a odsype si ho do vlastního obalu, sáčku, sklenice.